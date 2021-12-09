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09/12/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》人行全面降準全面挺經濟

　　《談國論企》中國人民銀行於２０２１年１２月６日宣布將於１２月１５日，下調金融機構
存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構），表明以「促進綜合
融資成本穩中有降
」的政策和做法，作為「支持實體經濟發展」的其中重要舉措，相信此舉有很大機會達預期良佳
之效。尤其是居民消費價格ＣＰＩ仍保持溫和向上態勢，使人行有十分充足條件在今後有需要時
適度降準，強化經濟穩中有進成長力度。
　
＊支持高質量發展供給側結構性改革和中小企＊
　　
　　要指出（甲）人行作出的降準公布，強調「中國人民銀行將繼續實施的貨幣政策，堅持穩字
當頭，不大搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模
增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨周期調節，統籌造好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企
業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」，所言
似乎寥寥，惟可解讀之處甚多：
　　最重要的當然是（Ｉ）人行所指的要以「穩定當頭」的貨幣政策，作為「保持流動性合理充

」，以「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」的策略。國內生產總值
ＧＤＰ於２０２１年三季度同比增長４﹒９％，相對於二季度、一季度分別增長的１８﹒３％與
７﹒９％為低，亦不及我估計的會達到６﹒２％的增幅，乃因期內受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－
１９有限輸入和有本土病例之困，但國家採取流動性的防抗疫情做法取得預期良效，故央行降準
當能做到刺激經濟更好地穩中有進。
　　此乃「不大搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕」之道。
　　具體一點的看，為（ＩＩ）人行降準目標明甚，重點在於（ｉ）「支持中小企業、綠色發展
、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」，所涉的有強力支持
的多個經濟環節，特別是中小企業，作為保就業的強大基礎，而科技創新更是高層次的支持項目
，以確保經濟的高質量發展和供給側結構性改革。
　　重要的是（ｉｉ）人行所強調的要「加強跨周期調節，統籌造好今明兩年宏觀政策銜接」，
降準之策明甚，此因：惡疫特別是Ｏｍｉｃｒｏｎ及Ｄｅｌｔａ兩大變種毒株夾擊歐美等地，而
美國由拜登以至白宮首席醫學顧問福奇卻出奇地淡化疫情，頗有可能使聖誕節假期期間的情況惡
化，和環球經濟受到更嚴重的衝擊，故中國很有需要強化本國的經濟發展基礎和力度，更重要的
是高質量的提升。
　　人行本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％。
　　再看（乙）人行發言人之說，內容重點有（一）所提出之「此次降准是貨幣政策常規操作，
釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利ＭＬＦ，還有一部分被金融機構用
於補充長期資金，更好滿足市場主體需求」，言之於中、長期資金，即使是「一部分」，作用和
效應，相當重要。
　　　
＊料人行會一而再降準挺經濟穩中有進發展＊
　　
　　從人行所發布的２０２１年１－９月份金融統計數據顯示：對企（事）業單位中長期貸款
８﹒３３萬億元
，同比增加１４﹒８９％，反映出企業仍然對中長期的經營和回報前景感到信心；但對住戶的中
長期貸款增加淨額達４﹒７２萬億元，同比增加２﹒６％，升幅遠低於上年同期，乃受困於疫情

　　和（二）同時考慮到「參加普惠金融定向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含
個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現」。
　　由是「此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其
他金融機構普遍下調存款準備金率０﹒５個百分點，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金
率，這樣此次降準供釋放長期資金１﹒２萬億元」。
　　估計人行今後會作出適時降準，理由為居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１０月份同比和環
比增長加快，也只是增長１﹒５％，相對於９月份所升的０﹒７％飆升０﹒８個百分點，因工業
生產者出廠者價格ＰＰＩ不斷走高至重越雙位數凡兩個月壓力之使然，可以接受。《資深財經評
論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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