《談國論企－黎偉成》人行全面降準全面挺經濟

《談國論企》中國人民銀行於２０２１年１２月６日宣布將於１２月１５日，下調金融機構

存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構），表明以「促進綜合

融資成本穩中有降

」的政策和做法，作為「支持實體經濟發展」的其中重要舉措，相信此舉有很大機會達預期良佳

之效。尤其是居民消費價格ＣＰＩ仍保持溫和向上態勢，使人行有十分充足條件在今後有需要時

適度降準，強化經濟穩中有進成長力度。



＊支持高質量發展供給側結構性改革和中小企＊



要指出（甲）人行作出的降準公布，強調「中國人民銀行將繼續實施的貨幣政策，堅持穩字

當頭，不大搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模

增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨周期調節，統籌造好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企

業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」，所言

似乎寥寥，惟可解讀之處甚多：

最重要的當然是（Ｉ）人行所指的要以「穩定當頭」的貨幣政策，作為「保持流動性合理充

裕

」，以「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」的策略。國內生產總值

ＧＤＰ於２０２１年三季度同比增長４﹒９％，相對於二季度、一季度分別增長的１８﹒３％與

７﹒９％為低，亦不及我估計的會達到６﹒２％的增幅，乃因期內受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－

１９有限輸入和有本土病例之困，但國家採取流動性的防抗疫情做法取得預期良效，故央行降準

當能做到刺激經濟更好地穩中有進。

此乃「不大搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕」之道。

具體一點的看，為（ＩＩ）人行降準目標明甚，重點在於（ｉ）「支持中小企業、綠色發展

、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」，所涉的有強力支持

的多個經濟環節，特別是中小企業，作為保就業的強大基礎，而科技創新更是高層次的支持項目

，以確保經濟的高質量發展和供給側結構性改革。

重要的是（ｉｉ）人行所強調的要「加強跨周期調節，統籌造好今明兩年宏觀政策銜接」，

降準之策明甚，此因：惡疫特別是Ｏｍｉｃｒｏｎ及Ｄｅｌｔａ兩大變種毒株夾擊歐美等地，而

美國由拜登以至白宮首席醫學顧問福奇卻出奇地淡化疫情，頗有可能使聖誕節假期期間的情況惡

化，和環球經濟受到更嚴重的衝擊，故中國很有需要強化本國的經濟發展基礎和力度，更重要的

是高質量的提升。

人行本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％。

再看（乙）人行發言人之說，內容重點有（一）所提出之「此次降准是貨幣政策常規操作，

釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利ＭＬＦ，還有一部分被金融機構用

於補充長期資金，更好滿足市場主體需求」，言之於中、長期資金，即使是「一部分」，作用和

效應，相當重要。



＊料人行會一而再降準挺經濟穩中有進發展＊



從人行所發布的２０２１年１－９月份金融統計數據顯示：對企（事）業單位中長期貸款

８﹒３３萬億元

，同比增加１４﹒８９％，反映出企業仍然對中長期的經營和回報前景感到信心；但對住戶的中

長期貸款增加淨額達４﹒７２萬億元，同比增加２﹒６％，升幅遠低於上年同期，乃受困於疫情

。

和（二）同時考慮到「參加普惠金融定向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含

個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現」。

由是「此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其

他金融機構普遍下調存款準備金率０﹒５個百分點，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金

率，這樣此次降準供釋放長期資金１﹒２萬億元」。

估計人行今後會作出適時降準，理由為居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１０月份同比和環

比增長加快，也只是增長１﹒５％，相對於９月份所升的０﹒７％飆升０﹒８個百分點，因工業

生產者出廠者價格ＰＰＩ不斷走高至重越雙位數凡兩個月壓力之使然，可以接受。《資深財經評

論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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