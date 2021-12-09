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即市新聞

09/12/2021 12:45

《午市前瞻》恒指有望突破２４４００點水平，氫能股不宜瞓身買入

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收市報２４２１０，升２１３點或０﹒８９％，主
板成交７０８﹒５６億元。恒生中國企業指數報８６４２，升１１９點或１﹒４％。恒生科技指
數報６０９２，升１２２點或２﹒０５％。

＊溫鋼城：氫能股借消息炒上，目前宜小注買入＊

　　港股早段在阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）帶動下造
好，ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水
已連續１０多個交易日淨流入，加上近期沒有針對新經濟股監管的重大消息，推動港股近日回升
。他預期，恒指短期內有望突破２０天線２４４００點水平，但在２４８００點現阻力。支持位
就留意２３１００點，若果跌穿此位置，下一個支持位相信會在２２８００點。
　　據內媒報道，近期上海、河南、北京等多地陸續出台氫能地方補貼政策。消息刺激氫能股上
升，京城機電（００１８７）更一度急升三成五，續創新高。溫鋼城認為，目前氫能股升勢只借
國策消息炒上，而氫能車發電過程較繁複，要在氫能站充電的時間亦較長，使用效益較用鋰電池
推動的電動車為低。他續指，目前只有豐田汽車出產的氫能車較成功，大眾汽車、寶馬汽車等名
牌都不再加大氫能車發展，即使中央有心發展氫能，實際成效仍需觀察。他強調，投資者現階段
只宜小注部署，不宜「瞓身」買入。
　　氫能股中，溫鋼城較留意濰柴動力（０２３３８），因為公司主要從事重型機械生產，業務
範圍不太集中於氫能，預期市盈率１１﹒５倍亦不算高，建議可於現價小注買入，目標２０元，
１４﹒５元作止蝕。（ｅｒ）

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