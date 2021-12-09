【內房困局】合生擬發換股債券籌近２０億元，股價急插

《經濟通通訊社９日專訊》內地房企持續因債務問題陷於困局，想盡辦法撲水還債，維持公

司營運，除出售資產和配股集資外，亦有房企透過發行可換股債券籌錢，繼上月１８日雅居樂

（０３３８３）發行本金總額約２４億元可換雅生活（０３３１９）股權債券，拖累雅生活股價

急跌後，合生創展（００７５４）亦擬發行一年期２﹒５億美元（約１９﹒５億港元）有擔保可

換股債券，股價今日急插逾一成。



＊換股價比上日收市價溢價逾４％，用於再融資及一般公司用途＊



集團公布擬發行本金額２﹒５億美元之一年期有擔保可換股債券，年息８％，債券可轉換約

９６７０萬股，佔擴大股本３﹒９％，換股價為每股２０﹒１６港元，比上日收市價溢價

４﹒５６％。合生發行換股債集資淨額約２﹒４７５億美元，擬用於再融資及一般公司用途。若

該批可換股債券悉數行使，公司須向可換股債券持有人發行合共９６７０萬股，佔擴大後股本

３﹒９％，大股東新達置業持股則由目前５３﹒５９％降至５１﹒５％。公司將向聯交所申請債

券上市，亦將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

合生創展近期頻被媒體提及，主要因屢傳它會收購其他內房物管業務。繼１０月擬收購中國

恒大（０３３３３）旗下恒大物業（０６６６６）股權告吹後，市場上月初又盛傳中國奧園

（０３８８３）洽商出售奧園健康（０３６６２）股權予合生，又傳合生有意收購雅居樂

（０３３８３）旗下雅生活（０３３１９），而合生其後卻一一否認。合生今次發行換股債，亦

見其求「財」若渴，寧願籌錢加強本身財務實力。



＊融創售貝殼ＡＤＳ料蝕５６億人幣，佳兆業債權人未收到美元債兌付款＊



融創中國（０１９１８）昨日（８日）亦公布，在１０月２９日至１２月７日期間，累計出

售約２６７１﹒３萬股貝殼美國存託股票（ＡＤＳ），相當於約８０１４﹒０萬股貝殼Ａ類普通

股，總代價約５﹒３億美元，預期將於２０２１年度錄得稅前虧損約５６﹒３億元人民幣，所得

款項淨額將用作一般營運資金。集團又公布１１月銷售額約３６７﹒４億元人民幣，比去年同期

跌約４７％。

另外，佳兆業集團（０１６３８）昨日停牌，以待刊發內幕消息。外電報道，佳兆業的債權

人尚未收到４億美元本周二（７日）到期的美元債兌付款。佳兆業是中國房企中第三大美元債發

行大戶，提出的票據交換提議上周遭持有人拒絕，據稱一個佳兆業債券持有人小組本周一發出正

式寬限提案，但結果尚不確定。最新據《彭博》引述消息報道，佳兆業與一批持有該公司債券的

持有人接近簽署保密協議，將為潛在的融資談判鋪平道路。同樣停牌中的花樣年（０１７７７）

亦自１０月出現流動性危機，有媒體引述文件資料指花樣年早於１０月中已被債權人申請委任接

管人。集團早前披露，１１月份合約賣樓金額只錄得４９﹒５２億元，按年跌６３﹒５％。董事

局主席潘軍在集團公眾號發表長文，指花樣年的債務分為四大方面，其中海外債規模超過４０億

美元。



＊大和：非所有內房都受惠寬鬆信貸，更多或出現流動性問題＊



就內房現時困境，大和剛發表研究報告指，人行降準將有助緩解房地產行業的信貸狀況，有

利於中國發展商的近期股價，新一年有進一步放鬆的可能性。雖然大和認為行業最糟糕的時期已

經過去，但仍未走出困境，因為銀行和其他金融機構可能會在貸款方面保持選擇性，而且更多發

展商可能會出現流動性問題，並非所有發展商都會從寬鬆的信貸中受惠。此外，由於房產稅擴展

至更多城市的不確定性以及持續的價格折扣，發展商在購房者的觀望情緒中仍然面臨著疲弱的房

地產市場情緒，預計所覆蓋的大部分內房股將無法實現今年的銷售目標。大和維持行業「中性」

評級，並看好防守性較強及財務穩健的發展商，予龍湖（００９６０）、華潤置地

（０１１０９）等「買入」評級。

渣打（０２８８８）今天舉行２０２２年宏觀經濟展望記者會，大中華及北亞區首席經濟師

丁爽預料，當局似乎更願意微調監管政策的密度，防止政策對經濟造成不利的影響，而房地產信

貸佔新增人民幣貸款的比例也有望反彈，房地產信貸的增長率或由現時的５％恢復至１０％。貨

幣政策方面，他認為人民銀行明年降準空間愈來愈小，預料人行明年會通過擴張資產負債表等措

施來增加對實體經濟的流動性，漸漸利用貸款工具替代降準。

合生創展收市跌１３﹒６９％收報１６﹒６４元，成交２﹒４１億元。其他內房股則普遍造

好，中海外（００６８８）升１﹒７７％收報１９﹒６元，龍湖升２﹒９％報４０﹒７５元，潤

地升２﹒４９％報３５元，昨天急跌的世茂（００８１３），收升２﹒２８％報８﹒５２元，碧

桂園（０２００７）升３﹒４３％報７﹒５５元，融創升５﹒０８％報１５﹒７２元。



撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

