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09/12/2021 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒１億人幣，買潤電沽中移

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒指高開１７１點，報２４１６８點。最高升３２７點報
２４３２４點，最低升１５６點報２４１５３點。恒指收報２４２５４點，升２５７點或
１﹒０８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒１億元人民幣，減少２﹒５％。華潤電力
（００８３６）、龍源電力（００９１６）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１２５１﹒８１億元增加７﹒８％。其中港股通成交３０１﹒８億元，佔總成交
２４﹒１％。

　　華潤電力升５﹒１％報２４﹒７５元，北水淨買入４﹒２億元。龍源電力升９﹒１６％報
１７﹒８８元，北水淨買入２﹒５億元。中國電力升８﹒２８％報４﹒９７元，北水淨買入
２﹒１億元。中國移動跌０﹒１１％報４６﹒５５元，北水淨賣出３﹒７億元。小米集團升
０﹒９４％報１９﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元。工商銀行升０﹒４６％報４﹒３３元，北水
淨賣出１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　４﹒１９
　　龍源電力　（００９１６）　　　　　　２﹒４７
　　中國電力　（０２３８０）　　　　　　２﹒０８
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　１﹒７８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－３﹒７０
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－２﹒７７
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－１﹒４２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒３４
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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