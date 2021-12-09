  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2021 15:48

《美元走勢－羅明立》鎊匯曾近１﹒３１６０，短線可維持高沽

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒５９　１１３﹒８１　１１３﹒５９
　　歐元╱美元　１﹒１３２９　１﹒１３４４　１﹒１３２７
　　英鎊╱美元　１﹒３２０８　１﹒３２１６　１﹒３１９３
　　美元╱瑞郎　０﹒９２０９　０﹒９２１５　０﹒９２００
　　美元╱港元　７﹒７９８１　７﹒７９９０　７﹒７９７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周三（８日）美匯指數繼續輕微回落，有研究顯示疫苗對新變種病毒有一定保
護作用，而美國１０月ＪＯＬＴｓ職位空缺增加至１１０３﹒３萬份，高於前值１０４３﹒８萬
，反映就業市場緊張的情況有加劇勢頭，風險胃納繼續改善。美匯指數初步支持在９５﹒５０，
留意１０天線向下跌穿２０天線，會否出現短線見頂回調的情況，但整體仍然看好美元中線表現
。　
　　英國首相約翰遜指變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ正迅速傳播，英國可能需要實施更嚴格的限制措
施，如重回在家工作模式、在公共場所戴口罩、使用疫苗通行證等，以減緩Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳
播。市場對英國央行下周加息的預期減弱，鎊匯曾經跌至１﹒３１６０附近。英鎊近期表現疲軟
，一直受制於１０天線，現時在１﹒３２５０附近，下方１﹒３１２０有支持，短線可維持高沽

　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２００　１﹒１３８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３２５０　１﹒３１５０　１﹒３３００
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/12/2021
匯豐環球私人銀行料明年底恒指反彈至28030點
FOCUS09/12/2021
【FOCUS】PPI回落惟壓力未消　下游廠商另闢蹊徑
財經熱話09/12/2021
受惠國策疊加大行祝福　燃氣股強勢持續
大行報告09/12/2021
【大行炒D乜】中銀國際點評燃氣股　最睇好邊隻？
開市Good Morning09/12/2021
林家亨：恒指短期上望24500　快手裁員有利發展？
市場動向09/12/2021
摩根士丹利執行董事 甄尚雅 出席富途基金節 疫情下的投資機遇及對未來前景展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金