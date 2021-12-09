《美元走勢－羅明立》鎊匯曾近１﹒３１６０，短線可維持高沽

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒５９ １１３﹒８１ １１３﹒５９

歐元╱美元 １﹒１３２９ １﹒１３４４ １﹒１３２７

英鎊╱美元 １﹒３２０８ １﹒３２１６ １﹒３１９３

美元╱瑞郎 ０﹒９２０９ ０﹒９２１５ ０﹒９２００

美元╱港元 ７﹒７９８１ ７﹒７９９０ ７﹒７９７２

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《美元走勢》周三（８日）美匯指數繼續輕微回落，有研究顯示疫苗對新變種病毒有一定保

護作用，而美國１０月ＪＯＬＴｓ職位空缺增加至１１０３﹒３萬份，高於前值１０４３﹒８萬

，反映就業市場緊張的情況有加劇勢頭，風險胃納繼續改善。美匯指數初步支持在９５﹒５０，

留意１０天線向下跌穿２０天線，會否出現短線見頂回調的情況，但整體仍然看好美元中線表現

。

英國首相約翰遜指變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ正迅速傳播，英國可能需要實施更嚴格的限制措

施，如重回在家工作模式、在公共場所戴口罩、使用疫苗通行證等，以減緩Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳

播。市場對英國央行下周加息的預期減弱，鎊匯曾經跌至１﹒３１６０附近。英鎊近期表現疲軟

，一直受制於１０天線，現時在１﹒３２５０附近，下方１﹒３１２０有支持，短線可維持高沽

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２００ １﹒１３８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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