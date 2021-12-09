匯豐環球私人銀行料明年底恒指反彈至２８０３０點

《經濟通通訊社９日專訊》匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在記者

會上表示，對中國股票和中國美元債券保持中性觀點，將密切跟進監管收緊方面的政策發展情況

，預期中國即將召開的中央經濟工作會議將制定政策基調，聚焦２０２２年維持經濟增長企穩。

因此，預計未來數月中國將會推出更多具針對性的政策寬鬆措施，包括降低存款準備金率，以提

振內需和支持中小企業。

她續指，政府有可能推出高達２萬億人民幣的科技革新和綠色投資刺激計劃，規模相當於國

內生產總值的２％，可望支持２０２２年國內生產總值增長５﹒６％，預測恒生指數將於

２０２２年底反彈至２８０３０點，而恒生國企指數將恢復至１０２７０點。



＊料聯儲局本月開始加快退市＊



她續指，新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ為全球供應鏈緊張帶來新的不確定性，增加了通脹回

落時間可能推遲到２０２２年下半年的風險。預計聯儲局將從１２月開始加快退市步伐，加大每

月購債規模的縮減速度，為２０２２年６月和９月的兩次加息鋪路，預期通脹將於２０２２年內

放緩，預計聯儲局在２０２２年６月至２０２３年９月期間將加息四次。

她表示，該行將維持承險投資策略，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲

股票。定息收益策略則聚焦尋找息差機會，偏高比重配置環球高收益債券、新興市場及亞洲美元

債券。為應對周期中段市場波動上升，組合策略專注於環球多元資產配置，偏好優質資產，結構

性增長贏家及另類投資。

她預計，２０２２年亞洲市場表現將保持穩健，自２０１３年的「退市恐慌」以來，亞洲經

濟體的基本面大幅改善，即使聯儲局退市和加息步伐將會加快，由於亞洲區內大多數國家的通脹

相對溫和，而且外部結餘強，與之前的美國緊縮周期相比，亞洲央行在貨幣政策正常化過程中將

保持審慎，不會急於加息收緊銀根。亞洲區內受供應鏈中斷的影響較小，因此通脹壓力遠低於美

國和歐洲，目前亞洲的平均核心通脹率仍保持在接近歷史低位的水平。（ｂｎ）

