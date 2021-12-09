畢馬威料明年新股集資額最多４５００億，電動車公司等集資需求強

《經濟通通訊社９日專訊》畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，新冠疫

情推動了政府和企業對可持續發展方案的關注，加速了可再生能源、電動汽車和其他專注可持續

發展的創新公司的上市宗數增長。儘管經濟持續存在不確定性，資本市場將繼續為這些快速成長

的公司提供所需的資金，並推動來年的集資活動。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，監管機構致力於提升整體市場質素，以達致

高質量的長遠經濟發展，因此上市公司的質量仍是監管的重點。他續指，新經濟企業近月估值大

削，未上市的企業或會再尋求合適時間上市，因此對明年新股預測數字不敢太樂觀。他預料

２０２２年本港新股集資額將介乎４０００－４５００億港元，上市數目介乎１００－１２０宗

。



＊ＳＰＡＣ上市制度將為未來的改革提供基礎＊



畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，作為國際金融中心，香港

一直持續完善其上市制度以適應最新的市場發展，預期新引入的ＳＰＡＣ上市制度將為未來的改

革提供基礎，以保持香港資本市場對內地及其他地區的發行人和投資者的吸引力。

至於對可變利益實體（ＶＩＥ）架構企業的限制，朱雅儀認為，內地監管機構並非完全禁止

ＶＩＥ到海外上市，主要為針對國家安全如數據等考慮，不過依照企業的商業模式及集資需求等

，對ＶＩＥ上市的長期影響不大。（ｃｗ）









