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09/12/2021 16:08

【恒大困局】惠譽將中國恒大評級下調至有限違約

　　《經濟通通訊社９日專訊》國際信貸評級機構惠譽公布，將中國恒大（０３３３３）及其關
聯公司恒大地產和天基控股的長期外幣發行人違約評級從「Ｃ」下調至」有限制違約（ＲＤ）」
。同時，惠譽確認恒大和天基的高級無抵押評級為「Ｃ」，回收率評級為「ＲＲ６」。
　　惠譽指，是次降級行動反映天基６﹒４５億美元１３厘和５﹒９億美元１３﹒７５％厘債券
應於１１月６日支付的票息在１２月６日寬限期結束後仍未償還。（ｃｌ）

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