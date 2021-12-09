【夜期時段】即月期指報２４１３３點，跌２０點，低水１２２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１５０點，跌３點，低水１０５
點，最新報２４１３３點，跌２０點，低水１２２點，合約成交７７４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６１４點，跌５點，低水４４點，最新報８６１３點，跌
６點，低水４５點，合約成交５２０張。
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