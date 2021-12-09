《再戰明天》Ｇ７外長峰會舉行，美國公布１１月ＣＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》Ｇ７外長峰會舉行，及美國公布１１月ＣＰＩ，料為明日市場焦

點。

各國重要經濟活動方面，英國主持七大工業國（Ｇ７）外長與發展部長峰會。本港時間１０

日５：０５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德與國際清算銀行（ＢＩＳ）總經理卡斯騰斯、德國央行總

裁魏德曼、以及法國央行總裁維勒魯瓦德加洛參加有關ＢＩＳ創新的活動。６：００ｐｍ，歐洲

央行執委帕內塔就數字時代的貨幣發表演講。



＊日本公布１１月ＰＰＩ，德國１１月ＣＰＩ＊



在數據方面，１０日７：５０ａｍ，日本公布１１月生產者物價指數，月率料由１﹒２％降

至０﹒４％，年率料由８％升上８﹒５％。３：００ｐｍ，英國公布１０月服務業指數，月率料

由０﹒７％降至０﹒４％；１０月工業生產月率料由下滑０﹒４％升上０﹒１％，年率料由

２﹒９％降至２﹒２％。３：００ｐｍ，德國公布１１月消費者物價指數，月率料由０﹒５％逆

轉至下滑０﹒２％，年率料由４﹒５％升上５﹒２％。９：３０ｐｍ，美國公布１１月消費者物

價指數，料由２８１﹒７升至２８３﹒５，月率料由０﹒９％降至０﹒７％，年率料由６﹒２％

升上６﹒８％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數，料由６７﹒４升

至６８。

在本港，明日公布業績的公司有：博富臨（００２２５）、建泉亦辰（０８３６５）、日光

（０８４５１）。（ｗａ）

