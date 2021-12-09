渣打料明年中國經濟增長５﹒３％，房地產信貸增長或恢復至１０％

《經濟通通訊社９日專訊》渣打（０２８８８）舉行２０２２年宏觀經濟展望記者會，大中

華及北亞區首席經濟師丁爽表示，對明年全球和中國的經濟展望存在差異，全球經濟主要受制於

通脹風險，而中國則更著重「穩增長」，預料今年全球經濟增速約為５﹒８％，明年增長

４﹒４％；今年中國經濟增長料達８﹒２％，明年增長５﹒３％。他指出，中央經濟工作會議將

於不久之後召開，預料明年ＧＤＰ的增長目標將設在５％或高於５％的水平，與中國潛在經濟增

長率在５％－６％的水平吻合。

丁爽又預計，中國明年ＣＰＩ將呈小幅上行，平均約２﹒５％，而今年平均料為１﹒０％。

而ＰＰＩ在１０月錄１３﹒５％，認為已經觸頂，料明年ＰＰＩ平均為４％。



＊四股逆風致中國第三季經濟停滯＊



丁爽提到，中國第三季經濟按年增速降至４﹒９％，較第二季僅增長０﹒２％，可說是中國

經濟出現停滯，其原因可歸咎於四股逆風，包括宏觀政策的收緊，對信貸增長的影響尤其明顯，

社會融資總額增速從２０２０年的超過１３％，降到了目前只有１０％的增長率，明顯低於名義

ＧＤＰ的增長，其中房地產信貸條件更是大幅收緊，中國的新增貸款中房地產佔比由２０１６年

的超過５０％，降至今年第三季的１５％。

此外，財政政策偏緊，前１０月廣義財政赤字是只有去年同期水平的一半左右；監管政策密

集出台和疫情防控政策更為嚴格；以及拉閘停電等均影響了中國經濟增長的態勢。



＊房地產信貸增長率或恢復至１０％，料明年降準空間不大＊



展望２０２２年，丁爽預料，當局似乎更願意微調監管政策的密度，防止政策對經濟造成不

利的影響，而房地產信貸佔新增人民幣貸款的比例也有望反彈，房地產信貸的增長率或由現時的

５％，恢復至１０％。

貨幣政策方面，他認為人民銀行明年降準空間愈來愈小，預料人行明年會通過擴張資產負債

表等措施來增加對實體經濟的流動性，漸漸利用貸款工具替代降準。而如逆回購、中期借貸便利

等公開市場操作的政策利率料在明年維持穩定水平。（ａｃ）



