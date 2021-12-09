《小傳日記》出埋補貼勢大搞，氫能股值唔值炒？

《小傳日記》魚缸呢排有番啲朝氣，今日仲去得番兩萬四樓上，多得ＡＴＭ爭氣啦！除咗科

技佬之外，呢排氫能佬都好多人吼。之前無乜人提過，因咩事突然間炒到火紅火綠呢？

話說神州媒體提到，近排上海、河南、北京等多個地方陸續出台氫能地方補貼政策，再有「

碳中和」概念加持，氫能佬係咁畀人夾上去。京城機電（００１８７）尋日整咗支大陽燭上去，

今日曾經升到５﹒２８銀，再創新高，呢個勢頭唔講得笑。



＊氫能被視為新脫碳能源＊



其實氫能有幾勁呢？簡單啲講，氫能分三種「顏色」：「灰氫」、「藍氫」同「綠氫」。「

灰氫」用化石燃料製氫，成本低但碳排放多；「藍氫」就用化石燃料製氫，同時間會用碳捕捉同

碳封存技術，少啲碳排放但多咗成本；而「綠氫」係用可再生能源，再同水配合做出電解，生產

出嚟嘅氫氣最環保，但成本會非常之貴。呢排好興講嘅氫能車，就係用氫燃料生產嘅電池推動，

唔會排放任何廢氣，只會排放純水，被視為「終極零污染車」。

依家好多車廠都宣布唔再用化石燃料，轉去研發電動車同氫能車。喺外國，ＢＭＷ打算喺

２０３０年發布主打大眾市場嘅氫能車，仲有政府「十卜」，用Ｘ５ ＳＵＶ開發出氫能車嘅原

型車款。

神州當然亦響應「碳中和」，預期到２０３０年，中國氫氣需求量將達到３５００萬噸，去

到２０５０可減排約７億噸二氧化碳。有晒咁宏大嘅願景，公司當然會做嘢啦！頭先講到嘅京城

機電生產嘅儲氫氣樽，已經批量喺氫燃料電池汽車、無人機及燃料電池備用電源領域用緊。濰柴

動力都唔執輸，話自己研發出嚟氫燃料電池產品最高效率可以去到六成二，系統成本大幅減低，

相關產品主要喺卡車、客車、發電同叉車等市場應用。



＊氫能成本效益尚待觀察＊



講到咁正，嚟緊氫能佬咪升到上太空？其實唔係個個人都ｂｕｙ氫能。德國老牌車廠大眾汽

車（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）ＣＥＯ迪斯（Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｄｉｅｓｓ）就話，汽車並唔需要

氫，因為氫非常貴、效率低，相關配套設施、氫氣運輸過程嘅穩定性都難以保證，所以唔會入去

氫能車世界度玩。

事實上，氫氣本身易燃，加埋用到高壓液態方式儲存，加氫站就要用高壓儲氫罐、特殊管線

等等比較貴嘅設備，氫燃料電池車用嘅電池製造成本都唔少。仲有，依家用氫燃料揸車，行幾公

里就用晒，去加氫站都要等氫加壓完先可以充電，講緊至少都要半個鐘！

更大鑊嘅係，氫氣易燃，自然易爆！南韓江陵市氫氣工廠儲氫罐曾經發生爆炸，造成２人死

亡６人傷；美國亦有多架氫氣運輸車高壓氫氣外洩，引發自燃與連環爆炸；挪威氫燃料站都發生

過大規模爆炸，震波造成附近車輛安全氣囊啟動，兩個司機受傷。氫氣嘅安全性問題，都係其中

一個重要考量。

南加州大學維特比工程學院航天及機械工程學教授Ｐａｕｌ Ｒｏｎｎｅｙ講過，氫能效率

同成本問題仲未解決，要克服呢啲問題先可以擴大商業化。氫能減碳憧憬多多，但係成本問題都

多多，呢排氫能佬炒上，都可能因為阿爺嘅政策刺激，成件事搞唔搞得成功，都仲要睇睇先呀！

請請！



氫能概念股份今天（９日）表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京城機電（００１８７） ４﹒６６元 升４﹒４８％

中集車輛（０１８３９） ６﹒５９元 跌０﹒１５％

中集（０２０３９） １４﹒５６元 跌１﹒０９％

濰柴（０２３３８） １６﹒２６元 升１﹒７５％

中集安瑞科（０３８９９） １０﹒９２元 無升跌

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