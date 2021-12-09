【谷針新招】港府研進入食肆等須「疫苗通行證」，料農曆新年後推

《經濟通通訊社９日專訊》今天起，進入食肆等１８類表列處所，市民都要使用「安心出行

」應用程式；據了解港府亦正研究推出「疫苗通行證」，市民進入食肆等處所要先打針。

消息人士指，推行「疫苗通行證」前，需要時間與各方商討，也要有一定時間讓希望取得「

通行證」的市民，先去接種疫苗，因此不會急於出台，預料不會在明年２月、即農曆新年前推出

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