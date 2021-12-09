《積金攻略－鍾偉善》ＤＩＳ降費，惟需注意保守策略

《積金攻略》立法會已於１０月下旬三讀通過《２０２１年強制性公積金計劃（修訂）條例

草案》，為「積金易」平台的運作，提供法律基礎，提升強積金計劃的行政工作運營效率，創造

減費空間，預計平台推出首２年，行政費可平均降低３０％；１０年內可累計節省３００億至

４００億元，相當於原本費用的４１％至５５％。

同時，「預設投資策略」（ＤＩＳ）基金的實付開支每年上限，亦將由淨資產值的０﹒２％

，下調至０﹒１％，計及管理費上限的０﹒７５％，即是基金開支比率（ＦＥＲ）由０﹒９５％

下調至０﹒８５％。

事實上，ＤＩＳ的好處，是收費設有上限，以現時的０﹒９５％計，比起所有４０５隻強積

金成分基金的平均基金開支比率１﹒４３％，低０﹒４８個百分點；惟其如此，回報則不俗－－

截至今年６月，核心累積基金過去一年回報率為２１﹒７％，低於股票基金的３１﹒３％；過去

三年年率化回報率則為９﹒７％，還高過股票基金的８﹒９％，而６５歲後基金過去一年及三年

年率化回報率同樣為５﹒８％，低於同期混合資產基金的２３﹒２％及７﹒８％，但高於債券基

金的１﹒５％及３﹒２％。



＊４０歲前及剛退休，ＤＩＳ太保守＊



然而，值得注意的是，對於某些年齡層的成員而言，ＤＩＳ的投資策略可能過於保守。因為

ＤＩＳ採用的，是兩個混合資產基金，核心累積基金約６０％投資於風險較高資產（主要為環球

股票），其餘為風險較低資產（主要為環球債券）；６５歲後基金則約２０％投資於風險較高資

產，其餘為風險較低資產。成員５０歲前，其強積金帳戶內的資產，將全數投放在核心累積基金

，即約６０％投資於股票基金；可是，隨著年紀愈輕，投資年期愈長，所能承受風險愈高，因此

投資於高風險資產的比例應可愈高，而根據「１００法則」，投資於高風險資產的比例，相當於

１００減去當下年齡，換句話說，將６０％投資於股票基金，應是約４０歲的事，如果強積金成

員４０歲前已選用ＤＩＳ，便可能過於保守。

同樣情況發生於６５歲年齡層－－根據「１００法則」，在６５歲，投資於高風險資產的比

例，仍可達３５％；該比例降至２０％，應是８０歲的事，惟ＤＩＳ早於成員６５歲時，已將該

比例降至２０％。

近年，亦有人提出用「１２０法則」代替「１００法則」，即是用１２０減去年齡，來決定

投資於股票的比例。



＊目標年期基金與ＤＩＳ的同與異＊



依此看來，如果成員希望做到ＤＩＳ隨齡降險的效果，卻認為ＤＩＳ於當下年齡的投資策略

太過保守，或可考慮目標年期（劃退休的年份）基金。該類基金初期投資於股票的比例較高，隨

著目標年期臨近，便將較高比例投資到債券及現金。

因此，較年輕的成員，可選擇較遠年期的基金，例如２０４０或以後。目前市場上最遠年期

的，是富達「儲蓄易」２０５０基金，即是計劃約３０年後退休，截至今年６月底，資產分配當

中，有９９﹒９７％投資於不同地域的股票基金。

至於剛退休或即將退休的人士，則可選擇較近年期的基金，例如２０２０或２０２５。且看

同樣屬於富達的「儲蓄易」２０２０基金，截至今年６月底，資產分配當中，就仍有近４０％投

資於不同地域的股票基金，另有５２﹒４％投資於環球債券基金，８﹒８７％投資於港元貨幣基

金。

與ＤＩＳ不同的是，目標年期基金的收費不設上限，上述兩個目標年期基金２０２０年的基

金開支比率，便分別為１﹒６２％及１﹒２７％；此外，ＤＩＳ的兩類基金，均設參考投資組合

，以致成分基金的資產，主要分配於美股及美債，目標年期基金的投資則分散於不同地域。最後

一提的是，目標年期基金的選擇不多，現時市場上共計只得２０隻；當中，相同年期的選擇就更

少。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》



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