《樓市點評－汪敦敬》檢討今年初的十大忠告

《樓市點評》過去連續十四年，筆者必在年初發表《我對樓市的十大忠告》配合了「龍市理

論」，除了很多人稱我為最準評論員之外，我自己也在分享的過程中同時也有落實去投資的，都

得到很好的回報，而每年的１２月我都會為該年年初的市場預測做一次自我檢討。



今年１月我發表的《２０２１年我對樓市的十大忠告》裏面，其中「（１）西去東來」和「

（２）西方圍堵中國成長期常態」，這大局基礎的確持續發展，西方國家不甘心面對中國的後來

居上，當然我國也不會示弱亦不會主動將局面惡化，時間對中國有利，重要是縱使政治和外交上

磨擦猛烈也好，但在民間，無論資金及生意，仍紛紛從西方不斷流入中國及香港！



「（３）香港金融中心更大步向前」和「（４）進一步水淹香江」，這兩點是我本年買舖位

時候的重要信念，亦因此我掌握到市場的谷底，事實上，香港金融中心的股票成交量是比２年前

，局面還未混亂前還要多了一倍，而香港的Ｍ３亦也仍在增加趨勢中，而近期金管局是不停增發

外匯基金票據及債券，在資金過剩的銀行結餘上，將過多資金吸納，香港資金其實日益充盈。



至於「（５）財富效應成主力」，文中我強調因『「錢罌效應進入新階段」業主社群實力強

橫亦是多年放盤量日益減少的原因！而來年換樓客或業主客才是市場的主導！』評估是完全準確

的，之後樓市反映愈大面積單位愈有力上升且主導了市場！



「（６）樓市繼續以龍市向前鞏固向上」這完全正確，中原指數今年再次破頂，現在是由「

龍市一期」主導市場的，我們弄清楚這階段性，是對投資上相當有利的。



「（７）租金滯後卻仍在上升趨勢」去年這個時候評論員中似乎只有我堅持租金是上升的，

其他大都認為租金會下跌，結果差餉物業估價署的數據反映全港今年３月至９月的租金指數出現

了連續７期的上升。



「（８）對有準備的人來說，現在是良機」年初我強調「商舖租金平了不少！現在亦容易請

人！息口超平！」我在今年買了３個舖位，亦成功租了給好的租客，從新租客中我看到「江山代

有人才出」，不單止是我掌握了投資良機，新的租客亦成功地「摸底」得到較好的位置和比以前

平得多的租金。



「（９）貧富懸殊矛盾並未解決」７月１６日夏寶龍先生表示香港的劏房預期解決，這反映

到我多年提出的香港貧富懸殊問題，中央也正關注中。



「（１０）疫情難擋大灣區起動」因為疫情的耽誤仍未能通關的關係，我們仍未能進入「人

流高流通年代」，不過縱使未能夠通關亦阻止不到大灣區起飛的，單是廣東省的ＧＤＰ已經高過

韓國一個國家，這反映到中國不單只沒有被疫情影響到經濟，而且還大步向前，在未通關情形之

下，內地經濟起飛，內地經濟強勢，而香港的ＧＤＰ，財政司亦預料全年增幅可達６﹒４％，未

來一年的格局是去除泡沫之後的百廢待興，大家不要被悲情影響到眼前的美好良機。

《祥益地產總裁 汪敦敬》



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