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即市新聞

09/12/2021 16:13

《講股論勢－鄭廣復》白宮主人如何影響美股？標普五百明年看跌！

　　《講股論勢》美國兩黨就提高債務上限達成協議，參議院共和黨領袖麥康奈爾周二表示，他
已經與參議院多數黨（民主黨）領袖舒墨就一頂操作程序達成協議，允許民主黨僅憑黨內贊成票
提高債務上限。眾議院將於下周二投票決定是否採用這種程序，若然通過，則參議院可以簡單多
數票方式通過提高債務上限。
　　民主黨參議員表示他們正在討論提高上限至２０２２年底，一國會幕僚表示這會將債務上限
提高約２萬億美元。若然通過，國會可能在１２月１５日前批准提高債務上限，財政部早前曾表
示，政府財政在１２月１５日後或會乾涸。

＊債務非問題，違約機會低＊

　　債務上限絕非問題，亦不可能令美國出現主權債務違約，我亦多次指出，這只是民主共和兩
黨的政治秀而已，尤其當國會分裂，兩黨各據一院時，在野黨必定用盡手段，影響執政黨的決策
。在調高債務上限的問題上，奧巴馬執政時，共和黨如是；特朗普執政時，民主黨如是；現在輪
到拜登上台，２０２０年大選是否存有舞弊仍具爭議，共和黨既在參院仍有一點影響力，怎會讓
拜登順利施政？不過，在野黨多會見好即收，不會惹怒選民。

＊共和似妥協，來年慢慢砌＊

　　然而，今次將債務上限到期的時間設定為明年底，我主觀認為，這是共和黨同意不阻礙今次
調高債務上限開出條件，即使民主黨認為對其不利亦無符。２０２２年１１為美國國會中期選，
換言之，明年底中期選後，美國政府將再次陷入停擺危機。根據蓋納特在１１月１至１６日所做
的民調顯示，拜登的支持度連續第二個月維持在４２％的上任後最低水平，對其施政不滿的比率
升至５５％的上任後最高水平，繼續以目前偏低的民望進入中期選的話，共和黨很大機會取得參
眾兩院控制權，屆時拜登團隊即成為跛腳鴨政府，我相信到時共和黨才與民主黨慢慢玩！
　　我們先看看，美國在甚麼黨派的總統與甚麼黨派的國會組合下，美股的表現將會如何。下表
是自１９４２年以來，在不同組合的標普５００指數表現：
　
　　　情景　　　　總統與國會黨派組合　　　年數　標普５００平均年回報率
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　統一政府　民主黨總統＋民主黨控制國會　２２　　　　＋９﹒８％　　　
　　統一政府　共和黨總統＋共和黨控制國會　８　　　　＋１２﹒９％　　　
　　統一國會　民主黨總統＋共和黨控制國會　１０　　　＋１３﹒０％　　　
　　統一國會　共和黨總統＋民主黨控制國會　２２　　　　＋４﹒９％　　　
　　分裂國會　民主黨總統＋兩黨各控一院　　４　　　　＋１３﹒６％　　　
　　分裂國會　共和黨總統＋兩黨各控一院　　１０　　　　＋５﹒２％　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

不過，我在今年１月底曾寫過「共和黨黑仔無人代替」，每逢共和黨人當上總統，總會遇上天災
人禍！經濟又怎可能有表現？於此再次說明。自二次大戰在１９４５年９月２日結束以來，民主
黨總統之中只有杜魯門執政時，曾經歷經濟衰退（維時８個月）。其後，共和黨的艾森豪上台後
，經歷了三次經濟衰退，分別從１９５３年７月至１９５４年５月、１９５７年８月至１９５８
年４月及１９６０年４月至１９６１年２月，主要是聯儲局採取緊縮貨幣政策所致。隨後兩屆分
別由民主黨的甘迺迪及約翰遜擔任總統，直到１９７０年初才發生經濟衰退！
　　其時，又是共和黨接火棒！尼克遜在１９６９年上任直至１９７４年８月９日，結果就經歷
１９６９年１２月至１９７０年１１月的１１個月的衰退！此後又因ＯＰＥＣ的原油禁運，導致
美國在１９７３年第三季至１９７５年第一季期間陷入６個季度的滯脹及衰退！民主黨的卡特在
１９７６年上台，甩難！雖然１９８０年由共和黨的列根上台，並連任至１９８８年，期間仍然
發生分別為時６個月及１６個月的經濟衰退；之後一屆由老布殊接任，即使只擔任了一屆總統，
但仍避免不了經濟衰退（１９９０年７月至１９９１年３月出現八個月的經濟衰退）！１９９２
年民主黨的克林頓上台，美國經歷８年經濟好景，否則哪有閒情逸緻嘆「雪茄」！

＊三年升後跌，升浪明終結＊

　　小布殊在２０００年上台，美國又因科網股泡沫爆破而陷入８個月的經濟衰退，更在
２００１年９月１１日發生恐襲，又在２００７年碰上百年一遇、長達１８個月的經濟大衰退，
到民主黨的奧巴馬上任時，美國經濟已穩定下來，並逐步恢復增長。至於特朗普擔任總統期間，
以為美股持續創新高可以打破厄運？可惜在任期最後一年，即２０２０年，ＣＯＶＩＤ－１９在
全球大爆發，令去年首兩季出現技術性經濟衰退！根據標普５００指數的歷史表現，由２０２０
年１０月起計算的往後四年，即使未由升轉跌，升幅亦將較之前四年縮小。
　　上表似乎反映，由民主黨人擔任總統下，不論是民主黨控制國會、共和黨控制國會，又或出
現分裂國會，標普５００的平均年回報都不差。不過，從２０００至２０２１計的２２年間，其
中有７年是下跌的，而最長的上升浪是２００３至２００７年，但估計與２０００至２００２年
連續三年下跌有關，２００８年下跌後出現兩年升、一年跌；三年升、一年跌，之後再出現兩年
升、一年跌，至今年為止又是三年升，按此規律（沒有科學根據），明年標普５００將會下跌！
過去四次下跌，最多是２００８年的３８﹒４９％，最少是僅跌了第二個小數點位的２０１１年
及共有０﹒７３％的２０１５年。不論如何，２０２２年美股下跌的可能性較高！
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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