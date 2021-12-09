【聚焦人幣】人幣中間價續升１７９點逾三年半高，報６﹒３４９８

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４９８，較
上個交易日升１７９點子，實現兩連揚，創２０１８年５月１５日以來逾三年半新高，上個交易
日報６﹒３６７７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３４９８ －１７９﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１９８１ ＋１９６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５７９９ －２９４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１４３ －２１﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３８０８ －５２９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５４７０ ＋１４８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１７９ －２６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６６００ －３２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９５２ ＋８４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０１５２ －２０５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４９ ＋６﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５９４８ －３０８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７２６ －１７４﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒０９００ ＋１４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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