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即市新聞

09/12/2021 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續升１７９點逾三年半高，報６﹒３４９８

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４９８，較
上個交易日升１７９點子，實現兩連揚，創２０１８年５月１５日以來逾三年半新高，上個交易
日報６﹒３６７７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４９８　－１７９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１９８１　＋１９６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５７９９　－２９４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４３　　－２１﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３８０８　－５２９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５４７０　＋１４８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１７９　　－２６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６６００　　－３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８９５２　　＋８４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１５２　－２０５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４９　　　＋６﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５９４８　－３０８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７２６　－１７４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒０９００　　＋１４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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