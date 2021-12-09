《鍾之日記》上月ＣＰＩ創十五個月，科技吹號角急彈

《鍾之日記》１２月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的憂慮紓緩，隔晚美股三大指數連續第三日高收，但升幅不

足１％，港股今早一度升逾３００點，企在兩萬四樓上收市，科指則飆逾２％，返六千點大關。

港股承接美股高開逾百點，恒生指數開報２４１６８點，升１７１點。人民幣進一步走強，人民

幣中間價升至三年半高位，官方中間價今早報６﹒３４９８，較上日上升１７９點子，創

２０１８年５月１５日以嚟高位。港股其後升幅曾擴大至逾３００點至２４３００點水平。臨近

午市回順，午後受制２４３００關，最終恒指收市升２５７點或１﹒０８％，報２４２５４；國

企指數報８６５７，升１３４點或１﹒６％；科指漲１３２點或２﹒２３％，報６１０３。大市

成交１２５１﹒８１億元。

在寬鬆預期下，滬綜指在昨日（８日）上漲１﹒２％後，今日再升０﹒９８％，報

３６７３﹒０４點，盤中高見３６８８﹒４點，創下今年９月１４日以來的新高，深成指漲

１﹒２３％，創業板指升１﹒０１％。外資循陸股通淨流入２１６﹒５６億元人民幣，是歷史第

二高的水平，兩市全日成交１２６４３億元人民幣，為近兩個半月以來新高，按日增長

１４﹒８％，今日連續第３５個交易日成交突破１萬億元人民幣。

中國下周即將全面降準０﹒５個百分點之際，國家統計局最新公布的１１月通脹數據顯示，

當月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒３％，漲幅較１０月急擴０﹒８個百分點，創

１５個月最高。當月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲１２﹒９％，漲幅較上月回落

０﹒６個百分點，暫時脫離逾２６年高位，但仍高於市場預期。分析認為，１１月豬肉價格大幅

反彈，同時受去年基數從負到正的跳躍影響，ＣＰＩ突然攀升，但在預期之中，不用過於擔心通

脹來了。與此同時，ＰＰＩ通脹迎來拐點，意味著剪刀差收窄，對貨幣政策的掣肘有所緩解，降

準降息工具仍有空間。



＊微博破發引關注，獨角獸上市遭夾擊＊



中資科技股正感受到前所未有的壓力，這從微博（０９８９８）的破發可見一斑，微博上市

第二日再跌０﹒５％，報２５２元，比起招股價２７２﹒８元低了７﹒６％，帳面上看一手蝕

４１６元。至於掌握人面識別技術的獨角獸商湯（０００２０）即將上市，目前孖展超購約２倍

。

官媒發表評論文章指，中國對企業選擇境外上市地持開放態度，但據英國《金融時報》報道

，中國發改委、商務部、中證監和人民銀行擬編制一份黑名單，嚴格限制初創企業吸引國際資本

和海外上市採用的主要渠道。而在數日之前，美國證交會（ＳＥＣ）通過修訂《外國公司問責法

》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，否則或於３年內除牌，且公司亦須申報是否由外國政

府擁有或控制。

至於已上市的新經濟股方面，阿里（０９９８８）升２﹒３％，百度（０９８８８）升

１﹒５％，騰訊（００７００）升１﹒２％，美團（０３６９０）揚０﹒７％，傳出裁員的快手

（０１０２４）則仍升１﹒８％。



＊內地１１月新能源車銷量按月大增兩成，吉利飆３﹒２％＊



中國１１月份新能源汽車銷量飆升，電動汽車獲消費者熱捧。

乘聯會數據顯示，１１月新能源車零售銷量達３７﹒８萬輛，按年增長１２２﹒３％，按月

增長１９﹒８％，同時１１月新能源乘用車廠商批發銷量突破萬輛的企業有１４家，當中以比亞

迪（０１２１１）的逾９萬輛領先，Ｔｅｓｌａ（美：ＴＳＬＡ）連續３個月破５萬輛，上月近

５﹒３萬輛，長城汽車（０２３３３）、小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、

蔚來汽車（美：ＮＩＯ）及吉利汽車（００１７５）均破萬輛。

汽車股今日普遍向上，吉利連升３日，今日飆３﹒２％，敏實（００４２５）漲５﹒４％，

理想汽車揚近２％，東風（００４８９）漲１﹒８％，長汽升１﹒６％，美東汽車

（０１２６８）升１﹒１％，中升（００８８１）升０﹒８％。不過比亞迪連跌２日，收跌

０﹒１％。

另外，有報道指小鵬（０９８６８）買家被要求加價才能交付。內地傳媒引述小鵬有關人士

報報道，指由於受疫情影響，行業面臨磷酸鐵鋰電池供給極度緊張，亦給公司生產帶來極大不確

定性，造成４８０訂單無法及時交付，對此深表歉意。小鵬汽車今日無升跌，報１８８﹒８元。



＊傳在線教育類牌照將下發，教育股起動＊



內地有報道指在線教育學科類牌照即將下發，一眾教育股齊炒起。思考樂（０１７６９）抽

升３１﹒２％，新東方在綫（０１７９７）大升１４﹒３％，新東方（０９９０１）急升

１３﹒２％，希望教育（０１７６５）彈升１０﹒５％，新高教（０２００１）升７﹒２％，中

教（００８３９）抽升５﹒９％，東方教育（００６６７）升５﹒５％。

報道稱，廣東省教育廳公示線上學科類校外培訓機構「備改審」名單，截至１２月１日包括

學而思、作業幫、企鵝輔導、掌門教育等公司在內的１４家在線教育機構「擬通過審批」，將獲

得線上學科類培訓辦學許可證。

廣東省１４家擬拿證機構中，有７家非營利性機構，提供義務教育學科類培訓；學而思、作

業幫、掌門教育等７家為營利性機構，提供高中學科類培訓。（ｃａ）



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