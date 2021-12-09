《投資心得－潘鐵珊》商湯屬亞洲Ａｌ龍頭企業，業務具獨特優勢

《投資心得》商湯－Ｗ（０００２０）在２０１４年成立於香港的中文大學旗下全球領先深

度學習中心多媒體實驗室，以２０２０年收入計算是亞洲最大的人工智能軟件公司，其ＡＩ軟件

平台已在超過１５個國家及地區及多個垂直行業部署，客戶數超過２４００家。集團受惠於持續

客戶增長帶來的高成長性，使毛利有快速增長，在２０１８年至２０２０年的複合年均增長率為

５２﹒４％；高毛利率於今年上半年更達到７３％。



＊軟件平台能快速部署海量場景，發明專利數量多＊



集團的ＡＩ軟件平台具拓展性，能快速部署海量應用場景，主要分成智慧生活、智能汽車、

智慧商業及智慧城市四大範疇並已獲廣泛應用。而在基礎設施上亦首創通用Ｓｅｎｓｅ

Ｃｏｒｅ ＡＩ大裝置，賦能軟件平台實現多個行業的豐富應用場景落地和商業化。截至今年６

月３０日止，軟件平台的客戶數量已超過２４００家，賦能了超過４﹒５億部智能手機及２００

多款手機應用程序，其中５款手機應用程序每月活躍用戶超５億。

在科技研發上，集團是亞洲擁有人工智能發明專利數量最多的公司之一，以及全球領先的原

創人工智能算法開發者之一。集團擁有４０名教授帶領研究工作及３５９３名技術研發人員。集

團擁有超過８０００項人工智能發明專利及專利申請，發表逾６００篇頂級學術論文，以及在人

工智能領域的全球競賽中獲得７０多個冠軍。集團已組建成亞洲最大、水平最高的研究團隊之一

，以探索最前沿的人工智能研究。



＊國內市場增速快增長空間龐大，現正招股可留意＊



預期國內人工智能軟件市場在未來數年能增長到１５００億元人民幣的規模，在全球主要市

場當中增速為最快之一。集團的市場佔比為一成多，已是行業領頭，相信未來潛在的增長空間依

然龐大。相信能推動粵港澳大灣區科技創新生態建設。集團現正進行招股，投資者可多加留意。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）



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