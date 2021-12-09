《駐京專電》首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ基金獲批

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中證監官網顯示，首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０

互聯互通ＥＴＦ聯接基金獲批，華夏、易方達、匯添富、南方基金四大公募巨頭拿到批文，最早

可能下周初正式面市發行。

華夏基金旗下產品是發起式設立形式，易方達、匯添富、南方基金三家是普通的ＥＴＦ聯接

基金，發起式設立的產品由於沒有最低２億元（人民幣．下同）發行規模要求，可能將會更快募

集設立。

與首批Ａ５０ＥＴＦ一樣，首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ聯接基金所跟蹤的指數

，也是ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數，該指數納入了５０隻陸股通範圍的Ａ股。得益於創新

方法選樣方法，該指數涵蓋了寧德時代、貴州茅台、隆基股份等大市值核心龍頭股。

首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數的ＥＴＦ產品上市以來，備受市場歡迎，交投活躍。

１１月８日，四隻產品正式上市，首日成交額合計突破百億元。此後產品規模迅速增長，成交量

與換手率均在市場前列。其中，華夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ上市以來總成交額

更是超６００億元，一度連續霸佔股票型ＥＴＦ日成交額榜單第一名。

Ｗｉｎｄ數據顯示，近五個交易日以來，華夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ上漲

２﹒７４％，易方達ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ上漲２﹒８５％，匯添富ＭＳＣＩ

中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ上漲２﹒７５％，南方ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ

上漲２﹒６４％。

數據顯示，截至１２月８日，目前已經有天弘、華夏、易方達、匯添富、南方基金等５家基

金管理人布局了ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數產品。首批ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ總規模

已經達到３３０﹒６６億元，比基金發行規模增加６４億元，規模增幅２４％。

