《思前想後－郭思治》多個支持據點一旦失守，大市仍處續尋底弱態

《思前想後》踏進１２月份後，大市在淡薄之氣氛下，走勢持續處反覆不明之中，惟至執筆

一刻止計，恒指暫是由６日之低位２３３１４點升至８日之高位２４０９７點，即月內之波幅暫

為７８３點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，加上７８３點之波幅亦

該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，剩下問題衹是

破頂或破底而已，如屬破頂，則恒指必須先成功重越１０天線（約在２３８７１點左近）並穩守

其上，因衹要恒指能突破１０天線，即表示本月大市之形態將有機會扭轉成先低而後高，而更重

要的是，其時大市該已漸擺脫中期續尋底之弱態，惟大市一旦破底，即表示恒指可能會進一步下

試１１月３０日低位２３１７５點之支持，此據點一旦有失，即表示大市該會進一步下試去年９

月２５日低位２３１２４點之支持，惟一旦此據點有失，其時另一個支持據點將退守至去年５月

２５日之低位２２５１９點，亦即是說，今年大市自２月１８日高位３１１８３點開始之中期大

型跌浪，技術上仍處續尋底之弱態中，綜合而言，大市能否續穩守於６日低位２３３１４點之上

頗為關鍵。



＊ＡＴＭＪ比重共佔兩成半，對大市具關鍵影響＊



自１２月６日起，恒指成分股將增至６４隻，惟大市之去向如何，始終仍視乎一眾新經濟股

之表現而定，由於騰訊（００７００）目前在恒指內之成分比重佔達８％，另阿里巴巴

（０９９８８）亦佔達８％，至於美團點評（０３６９０）同樣佔達８％，單是上述三隻新經濟

股在恒指內之成分比重已佔達２４％，如再加上京東（０９６１８）佔１﹒５４％及網易

（０９９９９）佔０﹒６７％，即上述五隻新經濟股在恒指內之比重已佔達２６﹒２１％，對大

市之影響性當至為關鍵。



＊不明因素多入市意欲低，未必有粉飾櫥窗＊



傳統而言，１２月份均有基金粉飾櫥窗活動，惟今年不明因素較多，如中美關係緊張，加上

內地政策不斷出台，另內房債務問題仍持續困擾市場，而新冠狀病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ亦正蔓延，

在眾多不明因素拖累下，資金之入市意欲及信心當受衝擊，影響所及，整個大市之交投確漸趨淡

靜，由於動力不繼，故即使大市能偶見上升，技術上亦衹屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之

後抽市，但需留意，今年恒指自２月１８日高位３１１８３點開始之跌浪，至１１月３０日低位

２３１７５點止計，年內累積之跌幅已達８００８點，論幅度，或已可滿足年內之所需。《香港

股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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