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即市新聞

09/12/2021 14:16

【重拳監管】據報在線教育學科類牌照將下發，高中業務獲營利許可

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，在線教育學科類牌照即將下發，部分教培機構的高
中（９－１２年級）階段學科類培訓業務將拿到營利許可，但招生規模或受限。　
　　廣東省教育廳近日公示線上學科類校外培訓機構「備改審」（線上學科類培訓機構由備案制
改為審批制）名單。截至１２月１日，包括學而思、作業幫、企鵝輔導、掌門教育等公司在內的
１４家在線教育機構「擬通過審批」，將獲得線上學科類培訓辦學許可證。當中有７家非營利性
機構，提供義務教育學科類培訓；學而思、作業幫、掌門教育等７家為營利性機構，提供高中學
科類培訓。而在線教育機構的另一聚集地北京，則有１７家申請「備改審」，最終名單將於近日
公布，據報拿證機構數量遠小於１７家。
　　審批結果顯示，高中階段培訓沒有按照「雙減」政策統一登記為非營利性機構，但相關人士
表示，高中學科類培訓也將實行政府指導價，並禁止在周末、寒暑假補課。
　　儘管部分在線教培機構順利通過審批，但機構的招生規模或將受到限制，據內媒報道，在廣
東省校外線上學科類培訓機構正式設立申請表中，明確包括培訓規模一欄，且已被預先填寫為２
萬人次╱年。意味著此前學員超過百萬的龍頭機構，辦學規模將急劇減縮。（ｄｗ）

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