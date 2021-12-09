《輪證高清－孫明哲》短期證時間值損耗高，宜留意中長期產品

《輪證高清》近日科技股走勢波動，吸引投資者積極部署相關產品，不論是好倉還是淡倉都

見資金流入，而且部署都傾向短線。而根據我們的觀察，發現部分投資者留意一些明年１月底到

期的產品，要注意這類產品年期少於２個月，時間值損耗高，再加上引伸波幅敏感度高，容易受

波幅變化影響，很大機會出現不跟正股走的情況。就算是選擇２月上旬到期的產品，由於２月初

是農曆新年假期，實際開市的日子其實不多，時間值損耗亦都會明顯，都不是合適現時市況的產

品，因此投資者宜留意２月底或之後到期的產品。

投資者可利用認股證搜尋器比較不同產品的引伸波幅敏感度，挑選當中引伸波幅敏感度較低

的產品，另外，投資者亦可在認股證詳細資料中得知時間值損耗的數據，數據百份比顯示，即是

隨時間變化，輪價每天下跌的百份比，投資者就可以利用該數據計算持有成本以作參考。

另外，利用認股證搜尋器尋找科技股相關產品時會發現，３月份到期的產品年期較長導致面

值較高及槓桿較低，２月底到期的輕微價外證是現時較合適的產品選擇，可留意以下科技股相關

產品介紹。



＊騰訊購１３９９４，行使價４９６﹒０８元，２０２２年２月２３日到期，實際槓桿８﹒８倍

＊美團購２７４５３，行使價２８５﹒２元，２０２２年２月２８日到期，實際槓桿６﹒６倍

＊京東購２７８０２，行使價３４６﹒３８元，２０２２年２月２２日到期，實際槓桿７﹒２倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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