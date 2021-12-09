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09/12/2021 08:56

【大國博弈】英國、加拿大外交抵制北京冬奧會，將不派官員赴京

　　《經濟通通訊社９日專訊》繼美國、澳洲、紐西蘭先後宣布進行外交抵制２０２２年北京冬
季奧運後，英國首相約翰遜與加拿大總理特魯多８日也都跟進表態加入外交抵制行列，表示不會
派出任何外交官員參加北京冬奧。
　　約翰遜在答覆國會議員質詢時，明確表態將對北京冬奧採取實際的外交抵制，將不會派任何
大臣或官員出席，不過運動員仍然可以參賽。
　　特魯多則在記者會表態將追隨盟友腳步，表示加拿大與全世界一樣，極度關切中國一再侵犯
人權的行為，因此將不會派任何外交代表參加北京冬奧。強調此舉是基於對中國人權紀錄所做的
決定。
　　至今五眼聯盟（Ｆｉｖｅ　Ｅｙｅｓ）中，美國、澳洲、英國及加拿大已表明外交抵制北京
冬奧，新西蘭則以疫情為由，宣布不派外交代表出席冬奧。

＊中國大使館向加方提出嚴正交涉＊

　　中國駐加拿大使館發言人指，總理杜魯多公然誣稱中國存在「侵犯人權」，並以此為藉口不
派外交代表出席北京冬奧，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。發言人指，
加拿大政府對原住民犯下滔天罪行，國內系統性種族歧視仍然十分嚴重，加方根本沒有資格在人
權問題上充當「教師爺」，沒有資格對中方指手畫腳。加方應立即停止將體育運動政治化和干擾
破壞北京冬奧會的錯誤言行，否則只會自取其辱。（ｊｔ）

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