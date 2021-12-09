【重拳監管】愛回收、豆瓣、唱吧等１０６款Ａｐｐ被工信部下架

《經濟通通訊社９日專訊》工信部以侵犯用戶權益為由，下架豆瓣、唱吧、愛回收等１０６

款侵害用戶權益的ＡＰＰ，並要求相關應用商店應在通報發布後，立即組織對上述Ａｐｐ進行下

架處理。

工信部通報稱，１１月３日針對Ａｐｐ超範圍、高頻次索取權限，非服務場景所必需收集用

戶個人信息，欺騙誤導用戶下載等違規行為進行了檢查，並對未按要求完成整改的Ａｐｐ進行了

公開通報。截至目前，尚有豆瓣、唱吧等５款Ａｐｐ未按工信部要求完成整改，依據《個人信息

保護法》《網絡安全法》等相關法律要求，組織對相關ＡＰＰ進行下架。

工信部同時指出，今年以來持續推進ＡＰＰ侵害用戶權益專項整治行動，加大常態化檢查力

度，先後三次組織對用戶反映強烈的重點問題開展「回頭看」。各通信管理局開展ＡＰＰ技術檢

測，截至目前尚有１０１款ＡＰＰ仍未完成整改，同樣組織對相關ＡＰＰ進行下架。

工信部表示，相關應用商店應在通報發布後，立即組織對上述１０６款Ａｐｐ進行下架處理

。針對部分違規情節嚴重、拒不整改的Ａｐｐ，屬地通信管理局應對Ａｐｐ運營主體依法予以行

政處罰。（ｊｔ）（ｄｗ）

