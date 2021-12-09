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09/12/2021 09:12

【債務風險】寶能集團理財產品兌付方案出爐，可過戶或變現房產

　　《經濟通通訊社９日專訊》昔日豪氣沖天幾乎在資本市場吞下萬科（０２２０２）
（深：０００００２）的寶能系，今年８月被曝陷近千億元（人民幣．下同）債務危機，部分理
財產品確認逾期。該集團昨晚（８日）拋出一份理財兌付方案，即日起組織對指定理財產品底層
資產的收購，收購款全部用於制定理財產品的兌付；收購將在明年６月３０日之前完成。
　　寶能集團公眾號發布兌付方案稱，兌付進度計劃上，寶能集團將確保滿足每位投資者每月不
少於３萬元的款項分配，並確保在明年２月２８日兌付總額不低於２０萬元，至４月３０日兌付
總額不低於５０萬元，剩餘款項不晚於６月３０日兌付。兌付方案還稱，為滿足投資者即時兌付
的需求，寶能集團將組織提供總價值不少於５０億元，具有較高投資回報率、可過戶或變現的優
質房產和權益供投資者自由選擇。
　　方案提及，本次收購底層資產對應的理財產品範圍為：前海世紀、易順成、海潤基金、上海
寶泓、寶利源、寶能利通管理的制定理財產品。
　　寶能集團下轄寶能地產、前海人壽、鉅盛華等核心公司，２０１５年因利用險資牌照帶來的
資金優勢強勢入股中國龍頭房企萬科引發「寶萬之爭」而名聲大噪。該公司於２０１７年宣布進
入造車業，但今年以來債務問題不斷。中國平安（０２３１８）（滬：６０１２３８）銀行副行
長兼首席風險官郭世邦１０月下旬表示，該行三季度關注類和逾期貸款有所上升，主要是受寶能
貸款影響所致，目前該行已對寶能不良貸款進行足額撥備。（ｗｌ）

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