《股林淘金－林家亨》合興（０００４７）私有化，股東宜通過

《股林淘金》近年有不少公司宣布私有化，當中大部分最後成功私有化，但也有私有化失敗

例子，而一般情況下，私有化失敗後股價便會大跌。近期，就有合興集團（０００４７）獲大股

東提出私有化建議，如成功私有化，將撤回其上市地位。為免私有化失敗後股價下跌，股東於下

周二（１４日）上午１０時３０分及１１時可以出席在香港夏愨道１８號海富中心１座２４樓舉

行的法院會議及股東特別大會（ＥＧＭ），投票通過該私有化計劃。



私有化可以有好多原因，包括：交投不活躍、股價相對每股資產淨值（ＮＡＶ）出現大幅折

讓等。以合興為例，截至９月１日止２４個月內，每日平均成交量僅約４３０萬股，只佔已發行

股數約０﹒０４％，持續低交投令股東難以好價出售。另外，大部分公司私有化前，股價相對每

股ＮＡＶ有大幅折讓，雖然私有化價格較高，但仍會較ＮＡＶ存在折讓。然而，今次合興私有化

的價格，據獨立評估，較集團於去年１２月底及今年６月底每股ＮＡＶ有溢價６３﹒９％及

５７﹒８％，所以私有化價尚屬吸引。



另外，新冠肺炎疫情導致消費者改變消費習慣，今年上半年，集團的堂食餐飲業務（主要於

中國北部地區經營吉野家及Ｄａｉｒｙ Ｑｕｅｅｎ快餐連鎖店）復甦緩慢，純利只有人民幣

８７０萬元，佔２０１９年全年純利人民幣１﹒０４億元的十分之一也沒有，顯示消費市場繼續

面臨不確定性。因此，估計之後一段時間業績難以大反彈，股價亦難以大升。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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