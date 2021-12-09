【聚焦人幣】瑞穗：人行或容忍人民幣升值，不採取政策行動

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４９８，較
上個交易日升１７９點子，實現兩連揚，創２０１８年５月１５日以來逾三年半新高。
瑞穗銀行發表報告指，如果是海外對中國商品需求驅動人民幣上漲，而不是投機交易，那麼
人民銀行目前可能會更加容忍人民幣上漲。瑞穗又表示，相比起提高外匯存款準備金率，人行更
可能通過口頭干預來遏制人民幣升值傾向。（ｅｙ）
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