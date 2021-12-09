【恒大困局】人行易綱：按法定受償順序尊重恒大債權人、股東權益

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行行長易綱今日通過視像會議出席一個研討會時提到恒大
（０３３３３）問題，他指恒大爆發債務風險是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理
，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。易綱又指，短期個別房地產企業
出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。（ｅｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話09/12/2021
【龍源看俏】龍源電力併平莊能源 專家教你掌握短線阻力、入市位
|財經熱話09/12/2021
匯豐環球私人銀行料明年底恒指反彈至28030點
|FOCUS09/12/2021
【FOCUS】PPI回落惟壓力未消 下游廠商另闢蹊徑
|財經熱話09/12/2021
受惠國策疊加大行祝福 燃氣股強勢持續
|大行報告09/12/2021
【大行炒D乜】中銀國際點評燃氣股 最睇好邊隻？
|開市Good Morning09/12/2021
林家亨：恒指短期上望24500 快手裁員有利發展？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰