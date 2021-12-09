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09/12/2021 14:39

【恒大困局】人行易綱：按法定受償順序尊重恒大債權人、股東權益

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行行長易綱今日通過視像會議出席一個研討會時提到恒大
（０３３３３）問題，他指恒大爆發債務風險是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理
，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。易綱又指，短期個別房地產企業
出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。（ｅｙ）

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