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09/12/2021 16:36

【聚焦數據】內地１１月新增人民幣貸款１﹒２７萬億，少於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１１月份，人民幣貸款增加１﹒２７萬億元（人
民幣．下同），同比少增１６０５億元，增量環比９月的８２６２億元則大幅增加５３﹒７％，
但少於市場預期的增１﹒５６萬億元。
　　分部門看，住戶貸款增加７３３７億元，其中，短期貸款增加１５１７億元，中長期貸款增
加５８２１億元；企（事）業單位貸款增加５６７９億元，其中，短期貸款增加４１０億元，中
長期貸款增加３４１７億元，票據融資增加１６０５億元；非銀行業金融機構貸款減少３６４億
元。
　　１１月末，本外幣貸款餘額１９７﹒６１萬億元，同比增長１１﹒４％。月末人民幣貸款餘
額１９１﹒５６萬億元，同比增長１１﹒７％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和
１﹒１個百分點。１１月末，外幣貸款餘額９４９０億美元，同比增長４﹒９％。當月外幣貸款
減少５４億美元，同比少減１２９億美元。

＊１１月末本外幣存款增８﹒７％＊

　　存款方面，１１月份，人民幣存款增加１﹒１４萬億元，同比少增９６１２億元。其中，住
戶存款增加７３０８億元，非金融企業存款增加９４５１億元，財政性存款減少７２８１億元，
非銀行業金融機構存款減少２５７億元。
　　１１月末，本外幣存款餘額２３７﹒５８萬億元，同比增長８﹒７％。月末人民幣存款餘額
２３１﹒０９萬億元，同比增長８﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和２﹒１個
百分點。１１月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長１４﹒３％。當月外幣存款增加
４３億美元，同比少增９０億美元。　（ｗｌ）

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