【聚焦數據】內地１１月新增人民幣貸款１﹒２７萬億，少於預期

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１１月份，人民幣貸款增加１﹒２７萬億元（人

民幣．下同），同比少增１６０５億元，增量環比９月的８２６２億元則大幅增加５３﹒７％，

但少於市場預期的增１﹒５６萬億元。

分部門看，住戶貸款增加７３３７億元，其中，短期貸款增加１５１７億元，中長期貸款增

加５８２１億元；企（事）業單位貸款增加５６７９億元，其中，短期貸款增加４１０億元，中

長期貸款增加３４１７億元，票據融資增加１６０５億元；非銀行業金融機構貸款減少３６４億

元。

１１月末，本外幣貸款餘額１９７﹒６１萬億元，同比增長１１﹒４％。月末人民幣貸款餘

額１９１﹒５６萬億元，同比增長１１﹒７％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和

１﹒１個百分點。１１月末，外幣貸款餘額９４９０億美元，同比增長４﹒９％。當月外幣貸款

減少５４億美元，同比少減１２９億美元。



＊１１月末本外幣存款增８﹒７％＊



存款方面，１１月份，人民幣存款增加１﹒１４萬億元，同比少增９６１２億元。其中，住

戶存款增加７３０８億元，非金融企業存款增加９４５１億元，財政性存款減少７２８１億元，

非銀行業金融機構存款減少２５７億元。

１１月末，本外幣存款餘額２３７﹒５８萬億元，同比增長８﹒７％。月末人民幣存款餘額

２３１﹒０９萬億元，同比增長８﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和２﹒１個

百分點。１１月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長１４﹒３％。當月外幣存款增加

４３億美元，同比少增９０億美元。 （ｗｌ）

