【聚焦數據】人行：上月末社融存量增１０﹒１％至３１１﹒９萬億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１１月末社會融資規模存量為３１１﹒９萬億元

（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９０﹒５萬億元，同比增長１１﹒８％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３萬億元，同比增長３﹒７％；委托貸款餘額為

１０﹒９２萬億元，同比下降１﹒８％；信托貸款餘額為４﹒８１萬億元，同比下降２９﹒３％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒１６萬億元，同比下降１５﹒３％；企業債券餘額為

２９﹒７２萬億元，同比增長７﹒７％；政府債券餘額為５１﹒９萬億元，同比增長１４﹒４％

；非金融企業境內股票餘額為９﹒２８萬億元，同比增長１４％。

從結構看，１１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６１﹒１％，同比高０﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％

，同比低０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額

佔比１﹒５％，同比低０﹒９個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１％，同比低０﹒３個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒６％，

同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）







