【大國博弈】傳要求跨國公司與立陶宛斷聯繫，中方：一貫按規辦事

《經濟通通訊社９日專訊》東歐國家立陶宛早前因台灣問題與中國大陸交惡，上月起兩國的

雙邊關係降至代辦級，更有當地企業稱出口到中國的貨物無法清關，疑似實施貿易制裁，惟遭中

方否認。不過，據《路透》引述一位立陶宛政府高級官員和一個行業機構的消息最新報道，中國

要求跨國公司切斷與立陶宛的聯繫，否則將被拒於中國市場門外。報道稱，立陶宛與中國的直接

貿易規模不大，但有數百家公司是向中國市場銷售商品的跨國公司的供應商。

在北京，外交部發言人汪文斌回應表示， 不了解上述具體情況，同時強調中方一貫按照

世貿組織的規則辦事 。汪文斌稱，立陶宛背信棄義， 公然違背同中華人民共和國建交

時 向中方所做的政治承諾，在世界上製造「一中一台」， 嚴重損害中國國家主權和領土

完整， 在國際上開創惡劣先例， 性質極為惡劣。

外電稍早的報道引述立陶宛副外長Ｍａｎｔａｓ Ａｄｏｍｅｎａｓ表示，中國向跨國公司

發出信息，如果他們使用來自立陶宛的零組件或供應，將禁止他們向中國市場銷售商品或獲得供

應。他沒有透露受影響的公司或供應商有哪些，但強調已有一些公司取消了與立陶宛供應商的合

同。立陶宛工業聯合會亦證實，一些從立陶宛供應商處採購貨物的公司成為了中國針對的目標。

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