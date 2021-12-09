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即市新聞

09/12/2021 17:22

【大國博弈】傳要求跨國公司與立陶宛斷聯繫，中方：一貫按規辦事

　　《經濟通通訊社９日專訊》東歐國家立陶宛早前因台灣問題與中國大陸交惡，上月起兩國的
雙邊關係降至代辦級，更有當地企業稱出口到中國的貨物無法清關，疑似實施貿易制裁，惟遭中
方否認。不過，據《路透》引述一位立陶宛政府高級官員和一個行業機構的消息最新報道，中國
要求跨國公司切斷與立陶宛的聯繫，否則將被拒於中國市場門外。報道稱，立陶宛與中國的直接
貿易規模不大，但有數百家公司是向中國市場銷售商品的跨國公司的供應商。
　　在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，　　不了解上述具體情況，同時強調中方一貫按照
　　世貿組織的規則辦事　。汪文斌稱，立陶宛背信棄義，　　公然違背同中華人民共和國建交
時　　向中方所做的政治承諾，在世界上製造「一中一台」，　　嚴重損害中國國家主權和領土
完整，　　在國際上開創惡劣先例，　　性質極為惡劣。
　　外電稍早的報道引述立陶宛副外長Ｍａｎｔａｓ　Ａｄｏｍｅｎａｓ表示，中國向跨國公司
發出信息，如果他們使用來自立陶宛的零組件或供應，將禁止他們向中國市場銷售商品或獲得供
應。他沒有透露受影響的公司或供應商有哪些，但強調已有一些公司取消了與立陶宛供應商的合
同。立陶宛工業聯合會亦證實，一些從立陶宛供應商處採購貨物的公司成為了中國針對的目標。
（ｗｌ）

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