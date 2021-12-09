【聚焦數據】內地１１月ＰＰＩ同比仍漲１２﹒９％，顯著高預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年１１月份，全國工業生產者出廠價

格同比上漲１２﹒９％，漲幅較上月回落０﹒６個百分點，暫時脫離逾２６年高位，仍高於市場

預期的漲１２﹒４％，當月ＰＰＩ環比持平；工業生產者購進價格同比上漲１７﹒４％，環比上

漲１﹒０％。

１ １１月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲７﹒９％，工業生產者購進價格上漲

１０﹒７％。（ｗｌ）

