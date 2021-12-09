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09/12/2021 09:32

【聚焦數據】內地１１月ＰＰＩ同比仍漲１２﹒９％，顯著高預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年１１月份，全國工業生產者出廠價
格同比上漲１２﹒９％，漲幅較上月回落０﹒６個百分點，暫時脫離逾２６年高位，仍高於市場
預期的漲１２﹒４％，當月ＰＰＩ環比持平；工業生產者購進價格同比上漲１７﹒４％，環比上
漲１﹒０％。
　　１　１１月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲７﹒９％，工業生產者購進價格上漲
１０﹒７％。（ｗｌ）

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