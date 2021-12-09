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09/12/2021 09:49

【數據解讀】統計局：１１月ＣＰＩ環比漲幅回落，食品價格漲幅擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布的數據顯示，１１月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲２﹒３％，漲幅較１０月擴大０﹒８個百分點，但低於市場預期的漲
２﹒５％，漲幅創２０２０年８月以來的１５個月最高。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟
解讀指，ＣＰＩ環比漲幅回落，同比漲幅擴大。
　　據測算，在１１月份２﹒３％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒６個百分點
，比上月擴大０﹒４個百分點；新漲價影響約為１﹒７個百分點，比上月擴大０﹒４個百分點。
扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。

＊食品價格環比漲幅擴至２﹒４％，豬價由降轉漲＊

　　從環比看，受季節性因素、成本上漲及散發疫情等共同影響，ＣＰＩ上漲０﹒４％，漲幅比
上月回落０﹒３個百分點。其中，食品價格環比上漲２﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒７個百分點
，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４３個百分點。食品中，受季節性消費需求增長及短期肥豬供給偏緊等
因素影響，豬肉價格由降轉漲，上漲１２﹒２％；各地多措並舉保障「菜籃子」供應，隨著蔬菜
上市量逐漸增加，鮮菜價格漲幅比上月大幅回落９﹒８個百分點。非食品價格由上月上漲
０﹒４％轉為持平。
　　非食品中，工業消費品價格上漲０﹒３％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，其中汽油、柴
油和液化石油氣價格分別上漲３﹒１％、３﹒３％和１﹒２％，漲幅比上月均有回落；服務價格
由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒３％，其中受節後出行減少及疫情散發影響，飛機票、旅行社
收費和賓館住宿價格分別下降１４﹒８％、３﹒８％和３﹒７％。

＊鮮菜價格同比漲３０﹒６％，工業消費品漲幅續擴＊

　　從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點。同比漲幅擴大較多，除
了受到本月新漲價影響外，主要是受到去年同期基數較低的影響。具體看，食品價格同比由上月
下降２﹒４％轉為上漲１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３０個百分點。食品中，豬肉價格下降
３２﹒７％，降幅比上月收窄１１﹒３個百分點；鮮菜價格上漲３０﹒６％，漲幅比上月擴大
１４﹒７個百分點；雞蛋、淡水魚和食用植物油價格分別上漲２０﹒１％、１８﹒０％和
９﹒７％。
　　非食品價格上漲２﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒０４個
百分點。非食品中，工業消費品價格上漲３﹒９％，漲幅擴大０﹒１個百分點，其中汽油和柴油
價格分別上漲３６﹒７％和４０﹒６％，漲幅繼續擴大；服務價格上漲１﹒５％，漲幅比上月擴
大０﹒１個百分點。（ｃａ）

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