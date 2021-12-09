【數據解讀】統計局：上月ＰＰＩ漲幅回落，商品價格快漲初步遏制

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年１１月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲１２﹒９％，漲幅較上月回落０﹒６個百分點，暫時脫離逾２６年高位，

仍高於市場預期的漲１２﹒４％，當月ＰＰＩ環比持平。對此，國家統計局城市司高級統計師董

莉娟解讀指，１１月份，隨著保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格

快速上漲勢頭初步得到遏制，ＰＰＩ漲幅有所回落。

據測算，在１１月份１２﹒９％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒２

個百分點，比上月減少０﹒６個百分點；新漲價影響約為１１﹒７個百分點，與上月相同。



＊煤炭開採和洗選業價格環比轉跌，原油、天然氣上漲＊



從環比看，ＰＰＩ由上月上漲２﹒５％轉為持平。其中，生產資料價格由上漲３﹒３％轉為

下降０﹒１％；生活資料價格上漲０﹒４％，漲幅擴大０﹒３個百分點。多部門聯動遏制煤炭價

格非理性上漲，煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭開採和洗選業價格由上漲２０﹒１％轉為

下降４﹒９％，煤炭加工價格由上漲１２﹒８％轉為下降８﹒４％。金屬行業保供穩價效果顯現

，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由上漲３﹒５％轉為下降４﹒８％，有色金屬冶煉和壓延加工

業價格由上漲３﹒６％轉為下降１﹒２％。

國際原油、天然氣價格高位波動，帶動國內相關行業價格上行。石油開採價格上漲７﹒１％

，精煉石油產品製造價格上漲４﹒７％，化學原料和化學製品製造業價格上漲０﹒７％；燃氣生

產和供應業價格上漲４﹒１％。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲１﹒９％，農副食品加工

業價格上漲１﹒４％，紡織業價格上漲１﹒２％。



＊生產資料價格同比漲幅回落，生活資料價格漲幅擴＊



從同比看，ＰＰＩ上漲１２﹒９％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。其中，生產資料價格

上漲１７﹒０％，漲幅回落０﹒９個百分點；生活資料價格上漲１﹒０％，漲幅擴大０﹒４個百

分點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３７個，比上月增加１個。主要行業中，價

格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲８８﹒８％，回落１４﹒９個百分點；黑色金屬冶煉和

壓延加工業上漲３１﹒０％，回落８﹒９個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲２６﹒５％

，回落３﹒０個百分點。

價格漲幅擴大的有：石油和天然氣開開採上漲６８﹒５％，擴大８﹒８個百分點；燃氣生產

和供應業上漲１０﹒９％，擴大１﹒５個百分點；紡織業上漲９﹒２％，擴大０﹒７個百分點；

食品製造業上漲３﹒５％，擴大０﹒９個百分點。（ｗｌ）

