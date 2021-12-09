【ＦＯＣＵＳ】ＰＰＩ回落惟壓力未消，下游廠商另闢蹊徑

【ＦＯＣＵＳ】榨菜、醬油、雞尾酒……漲價無處不在，中國１１月ＣＰＩ（居民消費價格

）同比漲幅，錄２﹒３％（預期：２﹒５％）的１５個月新高；而連續４個月火箭式上衝的

ＰＰＩ（工業生產者出廠價格），１１月雖從逾２６年高位回落至１２﹒９％（預期

：１２﹒４％），但購進價格按年漲幅續加速至１７﹒４％。



＊燃料、鮮菜、蛋類價格領漲＊



國家統計局周四（９日）揭盅最新ＣＰＩ同比漲幅，時隔１４個月再次企上「２」字頭，顯

示成本壓力逐漸向終端產品傳導的現實。細看分項，領銜消費品上漲的為交通工具用燃料、鮮菜

、蛋類，按年漲幅分別達３５﹒７％、３０﹒６％、１７﹒６％。

儘管國內成品油價格上周（３日）剛迎２０個月最大幅度調降，但相比年初，加滿一箱汽油

（５０Ｌ）仍需多花約６０元（人民幣．下同）。而有「榨菜茅」之稱的涪陵榨菜

（深：００２５０７），因原料青菜頭價格飛升，１１月宣布加價最多１９％，同樣加價的還有

海天味業（滬：６０３２８８）、恒順醋業

（滬：６００３０５）、李錦記等；就在昨日，百潤股份（深：００２５６８）宣布旗下預調雞

尾酒等產品加價最多１０％。

再看ＰＰＩ，連續４個月漲幅加速終見斷纜，從１０月的１３﹒５％回落至１２﹒９％，但

食品製造、紡織、石油和天然氣開采、燃氣生產和供應等行業出廠價格漲幅續擴大；加上工業生

產者購進價格按年漲幅續加速至１７﹒４％，ＰＰＩ是否已見頂仍難定論。



＊輕奢線 ＶＳ Ｓｈｒｉｎｋｆｌａｔｉｏｎ＊



上游原材料成本壓力維持緊平衡狀態，下游廠商或推輕奢線拉高毛利率，或祭

Ｓｈｒｉｎｋｆｌａｔｉｏｎ（不漲價但減料）策略應對。就在上月，李寧旗下新品牌「ＬＩ－

ＮＩＮＧ １９９０」首店在北京落地，主打高端輕奢風，單價普遍千元以上；而以親民形象起

家的波司登，最新預計未來三年主力價位保持在２０００元以上。除了服裝界，啤酒、乳業等的

高端風也愈演愈烈。

此外，有「縮水式通脹」之稱的Ｓｈｒｉｎｋｆｌａｔｉｏｎ同悄現身，從薯片到朱古力，

從紙巾到洗衣粉，產品重量或尺寸縮水相當於變相加價。而在美國，人手短缺的服務業甚至出現

Ｓｋｉｍｐｆｌａｔｉｏｎ，即服務質素和體驗下降。

儘管ＰＰＩ環比依然持平，ＣＰＩ同比走高，但相比美國６﹒２％、歐盟４﹒９％、俄羅斯

８﹒４％的通脹水平，中國貨幣政策邊際放鬆充滿底氣；穩增長主旋律下，明年寬鬆仍陸續有來

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