《法證攻防－林恩》舜宇光學上試２４０元水平

《法證攻防》周三（８日）大市窄幅爭持，恒指高低位不足２００點，收報２３，９９６點

微升１３點，成交金額僅１１６１億元。藍籌中阿里巴巴（０９９８８）繼周二（７日）大幅反

彈後又再成為沽貨對像，周三阿里巴巴跌逾４﹒６％，以１２０﹒６元收市，是藍籌表現最差股

票。另外在降準消息刺激下，內銀股依然弱勢，周三工行（０１３９８）跌１﹒８％至４﹒３１

元，建行（００９３９）跌１﹒１％至５﹒２７元，雙雙成為頭１０隻最差表現藍籌之一。

另一邊廂，表現好之藍籌以各行各業消費股為主，李寧（０２３３１）反彈逾５％重上９０

元之上，收報９２﹒１５元。華潤啤酒（００２９１）周初下試６０元後周三亦反彈回升

２﹒９％，收市報６４﹒３５元。舜宇光學（０２３８２）則繼續近兩個月之強勢，周三升

３﹒９％於藍籌升幅中排行第四，收報２３７﹒４０元，技術上仍處１０天移動平均線之上。《

法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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