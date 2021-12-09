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09/12/2021 10:08

《法證攻防－林恩》舜宇光學上試２４０元水平

　　《法證攻防》周三（８日）大市窄幅爭持，恒指高低位不足２００點，收報２３，９９６點
微升１３點，成交金額僅１１６１億元。藍籌中阿里巴巴（０９９８８）繼周二（７日）大幅反
彈後又再成為沽貨對像，周三阿里巴巴跌逾４﹒６％，以１２０﹒６元收市，是藍籌表現最差股
票。另外在降準消息刺激下，內銀股依然弱勢，周三工行（０１３９８）跌１﹒８％至４﹒３１
元，建行（００９３９）跌１﹒１％至５﹒２７元，雙雙成為頭１０隻最差表現藍籌之一。
　　另一邊廂，表現好之藍籌以各行各業消費股為主，李寧（０２３３１）反彈逾５％重上９０
元之上，收報９２﹒１５元。華潤啤酒（００２９１）周初下試６０元後周三亦反彈回升
２﹒９％，收市報６４﹒３５元。舜宇光學（０２３８２）則繼續近兩個月之強勢，周三升
３﹒９％於藍籌升幅中排行第四，收報２３７﹒４０元，技術上仍處１０天移動平均線之上。《
法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

　註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收
款項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業
意見，及細閱上市文件內全部詳情。

　＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》
立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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