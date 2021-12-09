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即市新聞

09/12/2021 08:58

【新冠肺炎】今起進入餐廳等必須使用安心出行，食環署：遵從不難

　　《經濟通通訊社９日專訊》食環署提醒市民，今日起進入所有餐廳及表列處所時，必須掃瞄
安心出行二維碼，６５歲或以上長者、１５歲或以下及殘疾人士等３類指定人士，可用「填紙」
方式替代。食環署副署長黃淑嫻今早在電台節目上表示，當局在新措施初期會著重宣傳教育和勸
喻，資料顯示，１５至６４歲年齡層有九成多人均有智能電話，相信新措施實施時困難不會太大


＊若食肆已採取合理步驟可免責＊

　　對於有食肆憂慮如果未能發現有顧客使用假冒「安心出行」，因而或需負責，黃淑嫻表示，
如果食肆負責人已採取一切合理步驟，包括要求顧客進入處所前用「安心出行」或填妥資料，便
可免責，執法人員亦會按實際情況處理。
　　石硤尾一間食肆今日起，由Ａ類食肆轉為Ｂ類，負責人在同一個電台節目表示，有顧客因不
想使用「安心出行」而不光顧，亦有長者不懂寫字，將長者卡交給職員代為「填紙仔」，但有長
者講「鄉下話」，職員因聽不明而難以「填紙仔」。

＊有顧客因不想使用「安心出行」而拒光顧＊

　　今日起，餐飲處所Ａ類運作模式不再適用，需要改以Ｂ類、Ｃ類或Ｄ類模式運作。如果選擇
Ｂ類，所有員工今日起要每７日進行一次病毒核酸檢測或接種疫苗。如果並非因健康原因而不適
宜接種疫苗，需要自行繳付每次２４０元檢測費用。在新安排下，Ｂ類運作模式可以提供堂食服
務的時間延長一小時，至晚上十一時。（ｃｌ）

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