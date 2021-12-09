【新冠肺炎】堂食須掃安心出行，薛永恒：執法人員會客觀理性執法

《經濟通通訊社９日專訊》今日起進入食肆堂食須用「安心出行」，創新及科技局長薛永恒

在電台節目表示，當考慮強制處所必須使用安心出行時，經已考慮不同情況，因此讓６５歲或以

上、１５歲或以下及殘疾人士等可以豁免。

政府除了會向處所提供凸字膠套，協助視障人士使用安心出行，亦正與不同團體協商，向沒

有智能手機的基層和長者送出手機，獲積極回應，但暫時未能提供確實數字。

對於有飲食業界擔心，若食肆員工未有發現食客使用偽冒的「安心出行」紀錄，可能要負責

，薛永恒指政府人員會理性執法，過程中會考慮處所管理人是否已盡力履行工作，才採取執法行

動。



＊明早９時起可申請「港康碼」帳戶＊



薛永恒表示，市民明早９時起可以註冊申請「港康碼」帳戶，但毋須急於申請，不過提醒將

來有意回內地的市民，「港康碼」需展示過去２１日的安心出行紀錄。政府會派外展隊，到各區

的港鐵站、屋邨等協助市民申請港康碼。



＊「疫苗護照」未有定案，相信安心出行可配合＊



至於有專家倡議推行「疫苗護照」或「疫苗通行證」，薛永恒說，政府未有定案，但相信「

安心出行」在科技上可以配合，並指目前已很方便地可在「安心出行」上展示疫苗接種紀錄，至

於是否需要用疫苗紀錄作為進入處所的憑據，要視乎專家意見和疫情發展。

政府早前曾經研究在「安心出行」引入藍牙自動掃瞄，但薛永恒說，由於可靠度和準確度稍

差，未到研發成熟階段。（ｈｙ）



