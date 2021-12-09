【通關在望】港康碼系統明起開通，判定顏色標準與「粵康碼」對接

《經濟通通訊社９日專訊》港府宣布，「香港健康碼」（港康碼）系統明日上午９時正式開

通，「安心出行」流動應用程式亦會更新至３﹒０版本。市民可於「港康碼」網站

ｗｗｗ﹒ｈｅａｌｔｈｃｏｄｅ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ實名登記申請註冊帳戶。成功開通帳戶後，用戶

可透過「安心出行」流動應用程式３﹒０版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，然後於「港康

碼」網站登入系統獲取「港康碼」。

「港康碼」採取實名登記，申請人需填寫個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、

聯絡電話號碼、居住地址等，並上載在港住址證明供核實之用。現正居於房屋委員會（房委會）

轄下公屋的申請人無須提交住址證明，系統會與房委會的公屋住戶數據庫直接核實。

「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，判定顏色的標準與廣東省的「粵康碼」對接。確診

者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿１４天的人士、

正接受強制檢疫人士，以及申報過去１４天曾帶有病徵的人士會獲發紅碼；過去２１天曾到訪或

居於高風險地點（包括申報住址及「安心出行」上傳的出行紀錄），或抵港後未滿２１天的入境

人士，包括已完成強制檢疫或獲豁免強制檢疫的入境人士（經「回港易」或「來港易」從內地或

澳門入境除外）會獲發黃碼；其餘人士則會獲發綠碼。所有「港康碼」有效期均為申請當天，到

晚上１１時５９分為止。

「港康碼」是為配合粵港澳三地通關之用，政府預先開通「港康碼」系統，好讓市民盡早試

用並熟習「港康碼」的功能，包括以「安心出行」上傳出行紀錄及申請「港康碼」的流程，待正

式通關時可以暢順運作。（ｃｌ）

