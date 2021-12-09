【新冠肺炎】本港新增７宗輸入確診，其中兩患者住太古城壽山村

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月９日零時零分，本港新增

７宗新冠肺炎確診，均屬輸入個案，當中６宗涉及Ｌ４５２Ｒ變種病毒，其餘１宗帶Ｎ５０１Ｙ

變種病毒，其中兩名患者分別居於壽臣山壽山村獨立屋和太古城寶山閣。至今本港個案累計

１２４７９宗（包括１２４７８宗確診個案和一宗疑似個案）。



＊患者來自英美、德國和巴基斯坦等地＊



新增個案涉及４男３女，年齡介乎３０至５７歲。分別由英國、美國、泰國、巴基斯坦、丹

麥及德國、捷克和菲律賓抵港。其中一人是菲傭。患者全部已接種兩劑疫苗。四人於抵港時在香

港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，兩人於指定檢疫酒店檢疫期間確

診，其餘一人在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診。

上述個案中，個案１２４８２涉及一名３９歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於

１１月２２日先行前往丹麥，離港前於１１月２０日進行的新冠病毒檢測結果呈陰性。他其後從

德國經英國乘搭航班ＶＳ２０６於１２月５日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的

２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於抵港後第三天（１２月７日）在指定檢疫酒店的檢測

樣本結果呈陽性。病人於１２月７日出現病徵，Ｃｔ值少於３０，並確認帶有Ｌ４５２Ｒ變異病

毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ則呈陰性）。他於潛伏期在港曾到訪的地點已納入強制檢測公告

。



＊捷克抵港男在海洋公園萬豪酒店工作＊



個案１２４８３涉及另一名３９歲男病人，居於太古城寶山閣。他於１１月２０日經德國前

往捷克，離港前於１１月１９日進行的新冠病毒檢測結果呈陰性。他從捷克經德國乘搭航班

ＬＨ７９６於１１月２９日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒

病檢測結果呈陰性。他於抵港後第九天（１２月７日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性。

病人沒有病徵，Ｃｔ值少於３０，並確認帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ

則呈陰性）。他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為１１月１７日。他於潛伏期在港

曾居住、工作相關和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

過去１４天（１１月２５日至１２月８日）累計報告６０宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

