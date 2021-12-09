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09/12/2021 17:26

【香港政情】張曉明：公務員學院要培養公務員愛國意識和戰略思維

　　《經濟通通訊社９日專訊》港澳辦副主任張曉明在公務員學院成立典禮上視像致詞時表示，
在香港已納入國家治理體系的情況下，如何適應歷史轉變、時代進步和社會發展，更好地履職盡
責，提高政府的管治能力和水平，是當代香港公務員面對的共同課題。回答好這個課題，需要全
體公務員加強自我學習，也需要特區政府加強系統培訓。今後公務員學院要著力培養公務員的愛
國意識、為民情懷、世界眼光、戰略思維。

＊中央政府高度重視港澳公務員培訓＊

　　他表示，中央政府對香港、澳門政府公務員隊伍建設包括公務員培訓工作高度重視。他提到
國家主席習近平在香港回歸祖國２０周年時曾經寄語管治團隊和公務員隊伍要做到「一寸丹心唯
報國」、「為官避事平生恥」和「上下同欲者勝」，而港澳辦主任夏寶龍近日闡述「愛國者治港
」原則時，還重申了五個標準和要求，就是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針、
善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、善於
履職盡責。

＊港澳辦將借助內地資源做好香港公務員培訓＊

　　他指，香港實現良政善治、長治久安，公務員隊伍任重道遠，公務員學院大有可為。國務院
港澳辦將一如既往，對借助內地資源做好香港公務員培訓工作提供大力支持和協助，相信在特首
林鄭月娥的領導下，在１７萬多公務員的積極參與和共同努力下，香港公務員學院一定會辦出水
平、辦出特色。（ｃｌ）

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