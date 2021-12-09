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09/12/2021 17:36

【香港政情】林鄭：公務員必須尊重中共理念，做好推廣者角色　

　　《經濟通通訊社９日專訊》港府下午舉行公務員學院成立典禮。行政長官林鄭月娥致辭時表
示，對學院有四點期望，除了擔當「服務提供者」和「規管者」的角色外，公務員亦要做好「促
成者」和「推廣者」，而作為特區公務員，特別是處於領導位置的官員，必須尊重和認識中國共
產黨的理念和精神。
　　林鄭月娥表示，公務員學院首要任務是要加強公務員對「一國兩制」方針下特區政府與中央
的關係的理解，以及在《基本法》、《憲法》及港區國安法的培訓，以增強公務員維護國安意識
。她指，特別是年輕一群的公務員，在學生時代未必有接受整全的價值觀教育，因此有需要為他
們安排更多正面價值觀培訓，令他們成為勤奮上向、有責任感、有堅毅精神的公職人員。她認為
，公務員，特別是領導階層，有必要認識中國共產黨的理念及精神。
　　她表示，對公務員學院的期望，也是她在總結了超過４０年公務人員生涯後對特區公務員的
期許。這４０年來，她自稱沒有一刻不以擔任政府官員為榮，儘管近年面對嚴峻挑戰，但從不放
棄作為公務人員應秉持的核心價值。
　　另外，她提到新設的公務員學院院長職位已同時展開公開和內部招聘程序，爭取明年上半年
到任，領導有關的工作。（ｃｌ）

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