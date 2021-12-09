【企業盈喜】力量發展（０１２７７）料全年純利增逾１倍

《經濟通通訊社９日專訊》力量發展（０１２７７）公布，預期截至今年１２月３１日止年
度純利按年增長１００％以上。
該集團指，純利上升主因煤炭價格上升，其煤炭銷售及貿易業務帶動溢利增長。
該集團預期於明年３月底前公布業績。（ｗｈ）
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