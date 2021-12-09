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09/12/2021 08:40

《神州民企》花樣年（０１７７７）執行董事張惠明辭任，昨起生效

　　《經濟通通訊社９日專訊》花樣年（０１７７７）公布，張惠明因他的其他個人事務而辭任
執行董事，自昨日起生效。他已確認彼與董事會並無意見分歧及並無有關他的辭任其他事宜須提
請聯交所及股東垂注。
　　該集團指，彩生活服務（０１７７８）執行董事和花樣年集團（中國）執行總裁朱國剛獲委
任為執行董事，自昨日起生效。（ｗｈ）

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