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09/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒９億人幣，續買美團沽比亞迪

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒指周三（８日）高開１０６點，報２４０９０點。最高升
１１４點報２４０９７點，最低跌７６點報２３９０７點。恒指收報２３９９６點，升１３點或
０﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒９億元人民幣，減少２０﹒１％。美團（０３６９０）
、快手（０１０２４）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份
（０１２１１）、長城汽車（０２３３３）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１１６１﹒１８億元減少２４﹒３％。其中港股通成交２３６﹒５億元，佔總成交
２０﹒４％。

　　美團跌０﹒２４％報２４５﹒２元，北水淨買入２﹒６億元。快手升０﹒２４％報８４﹒２
元，北水淨買入２﹒３億元。舜宇光學科技升３﹒９４％報２３７﹒４元，北水淨買入１﹒９億
元。
　　工信部公布第３５０批許可的《道路機動車輛生產企業及產品》，恒大汽車（００７０８）
早前申報的兩款恒馳牌汽車未能獲批，同期申報的大眾、奔馳、比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）等其他車廠的申報則全部獲批。比亞迪股份跌０﹒１４％報２９１﹒８元
，北水淨賣出１億元。長城汽車跌１﹒９４％報３０﹒４元，北水淨賣出１億元。中國移動跌
０﹒１１％報４６﹒６元，北水淨賣出０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒６０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒３２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒８７
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　１﹒０８
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒９９
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－０﹒９８
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－０﹒８９
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　－０﹒３７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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