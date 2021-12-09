《日入而息》據報許家印拒賤賣資產籌資，傳美國將商湯列入黑名單

《今天重點》

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外媒表示許家印拒賤賣資產籌資；惠譽將中國恒大評級下調至有限違約

傳佳兆業（０１６３８）接近與債券持有人達成保密協議，為融資談判鋪路； 據報佳兆業接近

敲定初步重組計劃

外媒：美國將因新疆問題把商湯列入黑名單

１１月ＣＰＩ同比漲２﹒３％低預期，十五月高；１１月ＰＰＩ漲幅回落至１２﹒９％，仍顯著

高預期

內地１１月Ｍ２同比漲幅回落至８﹒５％，低於預期；內地１１月社融增量２﹒６１萬億元人民

幣，略低於預期；內地１１月新增人民幣貸款１﹒２７萬億，少於預期

黎智英鄒幸彤何桂藍六四集結案罪成

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《即日市況》

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恒指高收２５７點報２４２５４，科指升１３２點報６１０３

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《深滬股市》

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寬鬆預期持續，滬指收升１％，外資淨流入創歷史次高

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《美元匯價》

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鎊匯曾近１﹒３１６０，短線可維持高沽

歐元最新報１﹒１３１８╱１９，日圓最新報１１３﹒５１╱５２

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《公司資訊》

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美團（０３６９０）稱接單ＡＰＰ系統異常已恢復，騎手可正常配

送

傳瑞科生物上市獲港交所批准，集資最多２３﹒４億元

阿里（０９９８８）新成立子公司「元境生生」，布局元宇宙業務

傳內地美容公司美麗田園擬明年來港上市最多籌３９億

匯控（００００５）倫敦再斥１﹒２億元回購近２６３萬股

傳佳兆業（０１６３８）接近與債券持有人達成保密協議，為融資

談判鋪路； 據報佳兆業接近敲定初步重組計劃

力世紀（００８６０）計劃明年發布高端電動車系列，每部售價逾

百萬人幣

卓悅（００６５３）與ＡＰＥＸ Ｂｏｏｍ戰略ＭＯＵ，合作發展

醫美市場業務

據報澳博（００８８０）、銀娛（０００２７）將維持營運中介人

貴賓廳，美資或全退

晨訊科技（０２０００）１１月收入按月升６５﹒２％至６１３０

萬元

攜程（０９９６１）與澳門政府旅遊局簽署諒解備忘錄

外媒表示美國將因新疆問題把商湯（０００２０）列入黑名單

景業名邦（０２２３１）附屬購鑫澤集永房地產３５﹒７％股權，

涉２﹒１６億元人民幣

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《國企紅籌》

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中廣核新能源（０１８１１）１１月發電量按年增加４８﹒１％

深圳控股（００６０４）控股股東１０％股份轉予深圳國資委旗下

的深國管

首長寶佳（００１０３）更改公司名稱及股份簡稱

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《神州民企》

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百度（０９８８８）烏鎮百度Ａｐｏｌｌｏ Ｐａｒｋ正式開園

太陽城集團（０１３８３）及凱升（００１０２）開市前停牌，原

因待公布

建業地產（００８３２）１１月合同銷售額按年跌１０％

中富資源（００２７４）宣布更改公司名稱及股份簡稱

中國金屬利用（０１６３６）取消授出購股權

外媒表示許家印拒賤賣資產籌資

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《中國要聞》

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１１月ＣＰＩ同比漲２﹒３％低預期，十五月高

１１月ＰＰＩ漲幅回落至１２﹒９％，仍顯著高預期

內地１１月社融增量２﹒６１萬億元人民幣，略低於預期

內地１１月新增人民幣貸款１﹒２７萬億，少於預期

內地１１月Ｍ２同比漲幅回落至８﹒５％，低於預期

人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；上月末社融存量

增１０﹒１％至３１１﹒９萬億

統計局表示上月ＰＰＩ漲幅回落，商品價格快漲初步遏制；１１月

ＣＰＩ環比漲幅回落，食品價格漲幅擴

銀保監表示三季末險企平均核心償付充足率２２７﹒３％

商務部料今年中國實際使用外資將突破萬億人幣；中國共與２６個

國家和地區簽１９個自貿協定；推動ＷＴＯ服務貿易國內規制倡議

早日生效；在大灣區等地打造一批貿易數字化領航區

太子女上位，宗馥莉將任娃哈哈副董事長兼總經理

上海藥品集採三年為患者減負２５００億元人民幣

寶能集團理財產品兌付方案出爐，可過戶或變現房產

民行表示上月生產資料價格環比轉降，去年六月以來首次

上游價格並未快速下滑，分析料下月ＣＰＩ漲幅略回

外媒表示中紀委早前到訪人行，警告不容忍政策獨立

內地柔性屏供應商柔宇科技被曝大規模拖欠員工薪酬

人行易綱稱按法定受償順序尊重恒大債權人、股東權益

內媒引述業內人士表示川渝兩地有望落地新交易所

螞蟻集團關聯公司註冊資本急增１０倍至１﹒１億元人民幣

上海普陀市監局對文峰立案調查，公司官網已停止運行

方大系掌門方威現身海航航空員工大會，承諾不拖糧

據報京東方明年為蘋果供應ＯＬＥＤ面板數為今年３倍

中證監表示對企業境外上市持開放態度，尊重企業依法選擇上市地

據報在線教育學科類牌照將下發，高中業務獲營利許可

愛回收、豆瓣、唱吧等１０６款Ａｐｐ被工信部下架

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５％，報１７９１４點

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《其他消息》

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黎智英鄒幸彤何桂藍六四集結案罪成

林鄭感激警隊和醫護，讚揚他們謹守崗位；林鄭冀未來香港可成為

區域碳交易中心，計劃發行零售綠債；公務員必須尊重中共理念，

做好推廣者角色

歐冠昇稱碳交易所需要有整套系統配套

葉劉稱公職人員不應收禮，促成立「風紀委員會」規管

陳茂波稱香港未來將提供更多人民幣產品

廉署再拘三人涉嫌煽惑他人選舉投白票違反選舉條例

張曉明稱公務員學院要培養公務員愛國意識和戰略思維

余偉文稱香港金融服務業成熟發展，會不斷改善監管體系

２０２４年到期ｉＢｏｎｄ派首次息，年利率２厘

本港中小企１１月營商指數下跌，零售及地產業較差

今年首１０個月前海合作區實際使用港資３９﹒９億美元，增２１

％

房委會表示難推算何時達到公屋平均３年上樓目標

陳帆稱市民因不同原因租住劏房，難訂告別劏房時間表

深股通額度全日用近１２６億元，外資連續七日流入；滬股通額度

用１３５億，外資流入近２１７億創歷史次高

史美倫稱倡建可持續金融生態系統，香港可發揮更重要作用

教協１﹒６億沽銅鑼灣舊會址，三個月沽四項物業

澳門博監局表示承批公司貴賓廳員工不會因貴賓廳停運受影響

畢馬威料明年新股集資額最多４５００億，電動車公司等集資需求

強；畢馬威料本港今年新股集資額３５６０億元，排名第四

仲量聯行表示寫字樓市場將復甦，料明年租金升最多５％；料明年

中小型住宅及豪宅樓價升最多５％

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《大國博弈》

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美國對柬埔寨實施武器禁運，以抵制中國軍事影響力

美國擬立法禁涉疆產品進口，商務部表示將採取必要措施

美眾議院通過立法禁止進口中國新疆產品

路透表示中國要求跨國公司切斷與立陶宛的貿易聯繫

傳要求跨國公司與立陶宛斷聯繫，中方表示一貫按規辦事

外交部表示美澳英加自編自導鬧劇，中日在奧運上有共識

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《新冠肺炎》

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本港新增７宗輸入確診，其中兩患者住太古城壽山村

國家藥監局批准首個國產新冠特效藥

全國昨新增本土確診６０宗，內蒙古４２例最多

堂食須掃安心出行，薛永恒稱執法人員會客觀理性執法

港府研進入食肆等須「疫苗通行證」，料農曆新年後推

澳洲副總理疑訪英時感染新冠，曾會見外相及運輸大臣

英國首相推「Ｂ計劃」防Ｏｍｉｃｒｏｎ失控

參院通過象徵性議案，反對拜登強制私企疫苗接種計劃

渣打料通關不會即時對本港旅遊消費等行業缺口修復

港康碼系統明起開通，判定顏色標準與「粵康碼」對接

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