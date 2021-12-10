《油金掠影》多國加強措施遏制疫情，油金齊齊走低

《經濟通通訊社１０日專訊》部分國家進一步加大疫情限制措施，原油前景需求堪憂。此外

，中國房企恒大以及佳兆業遭惠譽下調評級至「限制性違約」，引發國際市場對最大石油進口國

中國的經濟前景感到擔憂。布蘭特期油跌１﹒９％或１﹒４０元（美元．下同），報每桶

７４﹒４２元，盤中一度升至７６﹒７０元。紐約期油挫２％或１﹒４２元，報每桶７０﹒９４

元，盤中一度升至７３﹒３４元。

評級機構惠譽將債務纏身的中國房企恒大和佳兆業評級，由「Ｃ」降至「限制性違約」。事

件加劇國際投資者對中國ＧＤＰ的憂慮，以至其對原油的需求。

此外，英國首相約翰遜稱應盡可能在家工作，且要在公共場所戴口罩；丹麥亦計劃關閉餐館

、酒吧和學校等；中國廣東已暫停跨省團體旅遊。



＊美國首領失業救濟人數再創新低＊



截至１２月４日止一周的美國首次申領失業救濟人數大幅下降至１８﹒４萬人，繼續創

１９６９年以來新低，金價微跌。現貨金跌０﹒３％報每盎司１７７６﹒５６元。紐約期金跌

０﹒５％報每盎司１７７６﹒７０元。

美國亦將於今日公布通脹數據，或影響聯儲局議息。

其餘貴金屬方面，白銀挫１﹒７％報每盎司２２﹒０２元，鉑金跌１﹒９％報每盎司

９３８﹒５０元，鈀金走低２％報１８１７﹒６８元。（ｈｃ）

