《運籌帷幄－梁業豪》初探下半個月市況

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。自本周一（６日）恒指於陰陽燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態，翌日市

況隨即急升，筆者即時收到好友向淡友發出的警號：反彈已經開始，你們不要再攻了！本月低位

於本周內出現的可能性一直最大，但不同板塊呈現個別發展。並非所有指數均創近期新低。於下

半個月，本欄認為港股是有條件表現好一點的，原因為持續跌浪已經運行了一段長時間，淡友亦

見開始收兵。

況且，相信基金經理於即將提早放聖誕節（他們的一貫做法）前，會完成粉飾櫥窗的部署，

為大市增添回升動力。然而，現時投資氣候不算很理想，且美股於前升浪頂附近有可能掉頭回挫

，現階段實在不宜輕言港股沽壓已散。另一方面，大家都應會留意到，近日內地股市的走勢轉強

，入行全面降準半個百分點正支持市況回升，本港國企股若逐步跑贏大市，筆者不會感到詫異。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

