  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 17:37

《窩輪匯智－劉嘉輝》活用認購證「贏無限、輸有限」特性

　　《窩輪匯智》過去兩星期筆者提到買入輪證博反彈的攻略，而隨市況及個股反彈，或者是時
候討論一下，如何為輪證作轉倉準備。
　
　　首先，讓筆者再提及一下輪證的特點。窩輪為一種以期權為結構的衍生產品，特點之一是以
時間換取機會，投資者投入相對正股少的權利金，便可以參與正股的價格及波幅變化。窩輪亦能
為投資者提供槓桿效應，無論是以認購證看好或是以認沽證看淡，窩輪價格將視乎條款上的不同
因素，例如行使價、到期日及引伸波幅定價。
　
　　投資者利用窩輪的實際槓桿，可以做到「四兩撥千斤」的效果，以較少的資金入場捕捉正股
升跌的機遇。當中，看好的認購證有另一個特點，便是「贏無限、輸有限」，即在最壞的情況若
相關資產在到期前走不出預期的方向及幅度，最大的損失僅為投放相對正股少的資金。相反，如
投資者看對正股股價方向及波幅，跟正股股價及波幅同一道理，升幅是沒有上限的，所以才有這
個「贏無限」的結論。
　
　　就以今年市況為例，截至１２月１０日收市，恒指跌幅累計有１１﹒９％，成分股當中跌幅
最大為海底撈（６８６２）、阿里健康（０２４１）及阿里（９９８８），分別跌約６９﹒８％
、６８％及４７﹒９％。若投資者年初以海底撈輕微價外認購證入場，假設該認購證年尾到期，
理論上其價值已變得非常接近零，因到期時其行使機會已變得極低，但投資者只是接近完全損失
投入認購證之資金，反觀如於年初買入海底撈正股，要動用的資金較多之餘，現在還成為「蟹貨
」，資金還被鎖在正股內。
　
　　言歸正傳，投資者利用「贏無限」的特點時，亦要留意產品能否維持應有的槓桿。因為當窩
輪由價外變為價內之後，輪價上升，其提供的實際槓桿亦可能因而減少，這時便可考慮先沽出獲
利，以部分資金轉倉至輕微價外產品，以提升實際槓桿效應。採用轉倉策略的好處，是先鎖定利
潤並繼續保持倉位，直至資產轉勢，產品即使或會全數損失，但早前已鎖定的利潤已「袋袋平安
」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/12/2021
《股市一周》科技及金融股力撐 全周港股反彈229點
財經熱話10/12/2021
【人行出招！】憧憬明年內地股市造好　專家籲揀券商股！
財經熱話10/12/2021
人行上調外匯存準率人幣急跌　航空、券商股借勢回吐
FOCUS10/12/2021
【FOCUS】人幣降準外幣提準　央媽釋匯率大忌信號
大行報告10/12/2021
【大行炒D乜】麥格理的名單　邊隻睇好邊隻睇淡
開市Good Morning10/12/2021
潘鐵珊：人民幣升值勢頭持續　港股短期上望24500
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金