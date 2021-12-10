《窩輪匯智－劉嘉輝》活用認購證「贏無限、輸有限」特性

《窩輪匯智》過去兩星期筆者提到買入輪證博反彈的攻略，而隨市況及個股反彈，或者是時

候討論一下，如何為輪證作轉倉準備。



首先，讓筆者再提及一下輪證的特點。窩輪為一種以期權為結構的衍生產品，特點之一是以

時間換取機會，投資者投入相對正股少的權利金，便可以參與正股的價格及波幅變化。窩輪亦能

為投資者提供槓桿效應，無論是以認購證看好或是以認沽證看淡，窩輪價格將視乎條款上的不同

因素，例如行使價、到期日及引伸波幅定價。



投資者利用窩輪的實際槓桿，可以做到「四兩撥千斤」的效果，以較少的資金入場捕捉正股

升跌的機遇。當中，看好的認購證有另一個特點，便是「贏無限、輸有限」，即在最壞的情況若

相關資產在到期前走不出預期的方向及幅度，最大的損失僅為投放相對正股少的資金。相反，如

投資者看對正股股價方向及波幅，跟正股股價及波幅同一道理，升幅是沒有上限的，所以才有這

個「贏無限」的結論。



就以今年市況為例，截至１２月１０日收市，恒指跌幅累計有１１﹒９％，成分股當中跌幅

最大為海底撈（６８６２）、阿里健康（０２４１）及阿里（９９８８），分別跌約６９﹒８％

、６８％及４７﹒９％。若投資者年初以海底撈輕微價外認購證入場，假設該認購證年尾到期，

理論上其價值已變得非常接近零，因到期時其行使機會已變得極低，但投資者只是接近完全損失

投入認購證之資金，反觀如於年初買入海底撈正股，要動用的資金較多之餘，現在還成為「蟹貨

」，資金還被鎖在正股內。



言歸正傳，投資者利用「贏無限」的特點時，亦要留意產品能否維持應有的槓桿。因為當窩

輪由價外變為價內之後，輪價上升，其提供的實際槓桿亦可能因而減少，這時便可考慮先沽出獲

利，以部分資金轉倉至輕微價外產品，以提升實際槓桿效應。採用轉倉策略的好處，是先鎖定利

潤並繼續保持倉位，直至資產轉勢，產品即使或會全數損失，但早前已鎖定的利潤已「袋袋平安

」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

